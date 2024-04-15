Выстрелил в троих и скрылся с места преступления: подозреваемый в убийстве задержан в Шымкенте

В Енбекшинское районное управление полиции Шымкента доставляют подозреваемого в убийстве.

9 лет понадобилось правоохранителям, чтобы раскрыть жестокое преступление. В ходе конфликта житель Арыси выстрелил в троих и скрылся с места происшествия. От полученного ранения один из потерпевших скончался в больнице. В апреле того же года мужчину объявили в международный розыск. С 2015 года правоохранители пытались найти хоть какую-то зацепку. Дело удалось раскрыть благодаря участковому. Сакен Акбаев заметил на одном из СТО подозрительного мужчину. Пробив по базе данных разыскиваемых преступников удалось установить его личность.

Сакен Акбаев, старший участковый инспектор РУП Енбекшинского района:

«Неделю назад я заметил на подведомственной административной территории человека, который прячет лицо под кепкой. Решил проверить его личность и выяснилось, что он преступник, разыскиваемый 9 лет. Подозреваемого задержали сотрудники оперативной группы».