Мошенники пишут от имени акима Туркестанской области

Киберпреступники добрались до акима Туркестанской области.

Представившись Дарханом Сатыбалды, с номера, который не принадлежит главе региона, злоумышленники отправили сообщения на мессенджер Whatsapp нескольким районным акимам и знакомым Дархана Амангельдиевича.

Благо недостоверной рассылке никто не поверил. В пресс-службе областного акимата заявили, что от рук мошенников финансовых потерь на этот раз никто не понёс. Вся информация передана в правоохранительные органы.

Глава региона обратился к жителям в своих социальных сетях и попросил не доверять недостоверной рассылке. Аким заявил, что у него есть только два официальных аккаунта в Instagram и Facebook.

Дархан Сптыбалды, аким Туркестанской области:

«Я всегда отправляю сообщения с моего личного телефона и официальных аккаунтов, не скрывая данных. Поэтому, если вы получили звонок или сообщение от моего имени и с моим фото, но при скрытом номере, это мошенники. Прошу вас быть бдительными».

Это не первый раз когда мошенники представляются высокопоставленными лицами в Казахстане. Ранее фейковые сообщения от имени Олжаса Бектенова рассылали в Казнете. Мошенники создали фальшивые аккаунты премьер-министра и членов правительства в Telegram и WhatsApp, через которые запустили рассылку.

В ней злоумышленники попросили оказать финансовую помощь из-за якобы ограничений банка. Преступники использовали фишинговые ссылки. В пресс-службе правительства попросили «не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам» и назвали это фэйком.