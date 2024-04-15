Шымкентцы откликнулись на призыв о помощи пострадавшим от паводков

Чрезвычайное положение, объявленное в нескольких регионах страны в результате паводков, сплотило всех казахстанцев.

Помимо помощи, предоставляемой государством, предприятия, учреждения и граждане всей страны прилагают усилия, чтобы поддержать пострадавших.

Эти вёдра, лопаты и шланги предназначены для жителей, пострадавших от масштабных паводков. Гуманитарная помощь в виде необходимой техники, начиная от мотопомпы для откачки воды до специализированных машин необходимы для эффективной работы в зоне бедствия. Как заверили организаторы отправки гумпомощи, список материалов и техники был согласован со штабом регулирования при акимате Атырауской области.

Серикжан Сейтжанов, руководитель компании в г. Шымкенте:

«Вся страна сейчас всячески оказывает помощь пострадавшим от наводнения регионам. Наш коллектив также подключился. Мы связались со штабом Атырауского областного акимата. И собрали все необходимую технику, продукты первой необходимости. Пусть нашу страну обходят стороной все беды . Мы не оставим в беде наших соотечественников. Будем поддерживать и окажем необходимую помощь».

Гуманитарная помощь, включает в себя продукты питания: муку, подсолнечное масло, макаронные изделия и товары первой необходимости: одеяла, подушки и прочее. Граждане страны стремятся обеспечить нуждающихся жителей Атырауской области необходимыми ресурсами и поддержкой в этот трудный период.