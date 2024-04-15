«Мертвые души» или как в шымкентской школе украли почти 7 млн тенге

Руководство школы №73 в Шымкенте заподозрили в крупной растрате.

Часть украденных из почти семи миллионов тенге предназначалась на ремонт здания и поставку угля. И это, как выяснили сотрудники надзорного органа, не единственное нарушение в учебном заведение. Другую часть присвоенных миллионов похитили начислив оклады сотрудникам, которые работали исключительно по бумагам. Прокуроры нашли так называемых «мертвых душ», которые стабильно получали зарплату. Руководству школы инкриминировали статью за присвоение или растрату вверенного чужого имущества. Следствие продолжается.

Жанерке Атыкаева, официальный представитель прокуратуры г. Шымкента:

«Прокуратурой Туранского района в отношении руководства школы начато досудебное расследование по подпункту 1 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Иная информация, в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежит».