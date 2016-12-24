Я объявила войну пожирателям времени. А вы?

Моя зависимость лежит и смотрит на меня своим черным гладким экраном. Взять его в руки или пусть полежит? Вроде привычного «пиликанья» не было – значит, я пока никому срочно не нужна. А вдруг кто-нибудь все же написал, а я не услышала. Интересно, а что там, в Instagram, новые фото появились? Блиииин, наверняка что-нибудь интересное в ленте «Вконтакте» пропущу… Дрожащими руками я потянулась к объекту, который сейчас целиком и полностью занимал мои мысли. Шел третий час моей борьбы с зависимостью от смартфона – и пока я побеждала. Ни разу не взяла телефон в руки.

О том, что я много сижу в телефоне, я начала задумываться совсем недавно. Мы болтали с друзьями в уютном кафе и лениво обсуждали последние новости. С нашим бешеным темпом жизни, мы и забыли, каково это – сидеть и не торопясь переговариваться. И вот, моя рука медленно, но верно потянулась за телефоном. Листая ленту Instagram и смеясь над очередным «вайном» я окинула друзей взглядом – они также были поглощены виртуальной жизнью. Живое общение нам заменила красивая и яркая картинка социальных сетей. Конечно, после этого мы посмеялись над тем, что так резко прервали разговор и продолжили болтать, но неприятный осадок остался. Я решительно настроилась на то, чтобы отказаться или хотя бы сократить время посещения социальных сетей. Как вы поняли, это оказалось не так-то легко. О причинах и методах борьбы со смартфонозависимостью я решила спросить у знакомого психолога Гульнары Турмахановны.

– Как вы думаете, почему образуется зависимость от социальных сетей?

– Зависимость от соцсетей – проблема глобального масштаба. Сегодня не только молодежь, но взрослое поколение и даже дети сидят в телефонах. У нас сложилась привычная картина утра: заходим в автобус, а там большая часть пассажиров сидит в смартфонах. О причинах можно говорить долго – это в том числе и желание выделиться. Многие любят показать на фото в Instagram что они добились в жизни всего, так сказать похвастать этим. Или, например, посмеяться над необычными «мемами» в «Вконтаке». Причины разные, но итог почти всегда один и тот же – многие просто отрывают огромный кусок времени от реальной жизни и отдают его виртуальной.

– Как вернуть таких людей к реальной жизни? Я говорю не о людях, которым требуется помощь психолога, чтобы избавиться от зависимости соцсетей, виртуальных игр и так далее. А о нас, людях, которые вроде и не сильно зависят от телефонов, но что-то подталкивает каждый раз проверять ленту «Вконтакте».

– Есть проблема – есть решение, и даже несколько.

1. Тем, кто не представляет свою жизнь без социальных сетей – психологи предлагают заняться чем-нибудь таким, где будут задействованы ваш мозг и руки. Вязание, шитье, рисование, игра на музыкальных инструментах – все зависит от интересов.

2. Удалитесь из ненужных групп, которые забивают вашу ленту различным мусором и рекламой, оставьте только то, что приносит реальную пользу. Любите читать – вступите в группы по интересам. Музыку – оставляйте музыкальные паблики и наслаждайтесь хорошим звуком.

3. Проведите эксперимент. Как только в руке появляется телефон и открываются социальные странички – начинайте засекать время. И так целый день. В конце дня вы увидите реальный результат и поймете, сколько свободного времени вы уделяете виртуальной жизни, когда могли бы за это время сделать что-то полезное для себя.

4. Установите себе на телефон еще одно приложение. Да, да приложение, но только полезное – ограничитель времени в социальных сетях. Установите то время, которое вы готовы посвятить виртуальной жизни. По истечении времени приложение не даст вам зайти и бесцельно потратить драгоценные минуты и часы.

5. Глобальная сеть – это нескончаемый поток информации. При таком ее количестве невозможно удержать в памяти все. Из того, что мы читаем в интернете, запоминается лишь малая часть. Из этого вытекают неприятные последствия, например СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). В такой ситуации сосредоточиться на чем-то одном, задача не из легких. Поэтому, если ваша работа связана с необходимостью сосредоточиться, с монотонными делами, то это еще одна причина отказаться от социальных сетей.

6. Если вы не можете отказываться от лакомого кусочка виртуальной жизни постепенно – рубите с плеча. Как говорится, с глаз долой из сердца вон. Удалите Instagram, все группы Facebook и «Вконтакте». Теперь вы будете появляться здесь только по делам – если нужно будет с кем-то связаться.

После разговора с психологом, я решила поделиться историей своей смартфонозависимости с одним моим хорошим знакомым. Пожаловалась, что даже моя племянница целый день сидит в группах «Вконтакте», и погулять на улицу ее не вытащишь даже силком. Но, к моему удивлению, он сказал фразу, которая заставила меня посмотреть на эту проблему с другого ракурса. «Человек – существо социальное. И он познает мир так, как ему удобно. Пусть даже через социальные сети».

С высказыванием я согласилась, но частично. По моему собственному мнению, всего должно быть в меру. Так что я решительно настроилась минимизировать социальные сети в своей жизни. Последовала совету психолога и начала удалять ненужные группы – оказалось, что у меня в ленте куча мусора. Из 250 групп «Вконтакте» осталось 80 нужных. Надеюсь сократить их еще хотя бы наполовину. Из Instagram я также удалила все ненужные подписки. Из 350 оставила 150 – это друзья и самые полезные социальные странички. Из 24 часов своего дня я решила уделять социальным сетям около двух часов в день. Это чтение различных интересных статей и переписка с друзьями (у нас большая компания и встречаться часто мы не можем, то один занят, то второй). Также я нашла очень полезную функцию в WhatsApp. Я состою в нескольких группах, и уведомления о переписках меня часто отвлекают от работы и от жизни вообще. В настройках групп есть кнопка «Не беспокоить». То есть я захожу в группы, только когда у меня действительно есть время и желание. Я объявила войну пожирателям времени. А вы?

Анастасия НОВИКОВА.