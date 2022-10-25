Главную дорожную развязку сдали в эксплуатацию в Шымкенте

Аким Шымкента Мурат Айтенов открыл развязку на Кунаева, передает OTYRAR.

Этой транспортной дорожной развязкой, пропускной способностью более чем 140 авто в сутки, горожане пользуются уже приличное время. Ее запустили раньше срока для ликвидации пробок и заторов на параллельных улицах. Но официальная сдача в экспулатацию и открытие подземного перехода совпало с празднованием Дня Республики. Открывал столь значимый для города проект Аким Шымкента Мурат Айтенов. Он осмотрел территорию и подземный переход.

«Много было проблемных вопросов, но мы постарались все решить. Теперь, жители могут пользоваться. Если будут недочеты в течение пяти лет, строительная компания будет все устранять», — говорит аким Шымкента.

Развязка соединяет город с двух сторон. На территории высадили парковую зону. Первые протестировавшие подземный переход жители прозвали его музеем. Этот переход в корне отличается от киношных- здесь светло, просторно, играет классическая музыка, а вывешанные фото любимого города создают особую атмосферу.

Это еще один подарок горожанам в День Республики. Кстати сегодня во многих дворах накрывают дастарханы, в театрах идут премьеры, в концертных залах жителей и гостей города ждет фееричная программа. А на главной площади планируют организовать праздничный концерт с фейерверком.