Четыре подземных перехода в Шымкенте нуждаются в крепкой хозяйской руке.

Подземный переход возле железнодорожной станции «Шымкент» гость из Талдыкоргана запомнит надолго. Повсюду грязь и антисанитария, стоит страшная вонь. Всё это видят приезжие, спускаясь в подземный переход, чтобы оказать на другой стороне дороги.

Дидар Самбетов, житель г.Талдыкоргана: «Сразу заходишь, запах отсюда неприятный, удушливый».

Об ужасном состоянии подземки на ж/д вокзале не говорил только ленивый. Ходить по нему темно, страшно и небезопасно. Бездомные распивают здесь спиртное, матерятся, дерутся. Местные жители жалуются, что раньше такого не было и просят чиновников и полицейских обратить внимание на эту проблему. В прошлом году подземку на время закрыли.

Горожане подумали, что на ремонт. Однако чуда не произошло. Еще у входа в переход пешеходов отпугивает зловонный запах. Желающих воспользоваться безопасным способом крайне мало.Тех, кто все-таки решается перейти улицу под землёй, ждет настоящее испытание.По нашим наблюдениям, за 20 минут по этому подземному переходу прошли всего несколько человек.

Возможно, виноваты грязь и мусор, хотя создается впечатление, что все дело в невыносимом запахе. Его трудно передать словами!

Коммунальщики в сложившейся ситуации себя крайними не считают. Старый переход возле ж/д вокзала просто безхозный. Новую жизнь в него могут вдохнуть только предприниматели.

Нурлан Бектурсынов, руководитель отдела ЖКХ г.Шымкента: «Теперь согласно закону, мы объявили конкурс. Через две недели доложен определиться подрядчик, который будет содержать эти подземные переходы. Вчера дал команду и сейчас должны привести в соответствие эту подземку».

Ощущение неприглядности и отсутствия хозяйской крепкой руки есть у еще четырех городских подземок. Как только подрядчик определится, в порядок приведут и их. На содержание одного пешеходного тоннеля ежегодно уходит около полумиллиона тенге. Поэтому акимату выгодно отдавать их в частные руки. Так уже поступили с подземными переходами возле базаров Бекжан и Комеш булак.