Рейс «Атырау-Актобе-Шымкент» был задержан из-за пьяного пилота. После замены членов экипажа рейс был выполнен с задержкой на 12 часов 45 минут.

В МИР РК прокомментировали информацию касательно отстранения экипажа АО «Казахэйр» с рейса «Атырау-Актобе-Шымкент». По данным пресс-службы МИР РК, которая ссылается на информацию Международного аэропорта Атырау, накануне 15 января экипаж АО «КазахЭйр» — командир Муноз и второй пилот Эспедо — проходили предполетный медицинский осмотр в медпункте Международного аэропорта Атырау для выполнения рейса по маршруту «Атырау-Актобе-Шымкент», сообщает Tengrinews.kz.

Дежурный врач обнаружил у командира повышенное давление, быстрый пульс, запах алкоголя изо рта, и алкотестер показал положительный результат.

«Муноз с представителем АО «Казах Эйр» и с сотрудником медицинского пункта был направлен в наркологический диспансер города Атырау, где в результате экспертизы были подтверждены вышеуказанные факты. Результаты алкотестера показали 0,18 промилле, и признаки употребления алкоголя были подтверждены», — сообщили в пресс-службе МИР РК.

После замены членов экипажа рейс был выполнен с задержкой на 12 часов 45 минут.

«В соответствии с пунктом 101 Правил производства полетов члены экипажа не допускаются к выполнению своих должностных обязанностей не ранее чем за 24 часа после употребления алкоголя, а также при наличии содержания алкоголя в крови. КВС Муноз имеет действующее свидетельство авиационного персонала, выданное Авиационной властью Испании. Данный экипаж отстранен от выполнения полетов», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что Комитетом гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан принимаются меры в отношении экипажа АО «Казахэйр» рейса «Атырау-Актобе-Шымкент» и руководства авиакомпании. В отношении руководства будут приняты административные меры в установленном законодательством порядке за нарушение допуска авиационного персонала.

Как оперативное мероприятие, руководству АО «КазахЭйр» дано указание о необходимости проведения служебного расследования, по результатам которого будут приняты меры недопущения фактов нарушения режима предполетного отдыха.

Ранее в авиакомпании Qazaq Air назвали причины переноса рейса. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, рейс был перенесен из-за замены экипажа. По официальной информации авиакомпании, рейс № IQ-396 авиакомпании Qazaq Air сообщением «Атырау-Актобе», вылет которого был запланирован на 18:15 по времени Астаны, был перенесен на сегодня на 7 утра по времени Астаны. Всего на рейсе было 46 пассажиров, 20 из которых иногородние. Последние были размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием и транспортом.