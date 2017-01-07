Спустя 10 лет в ЮКО вновь откроется «дорога согласия» в Узбекистан

Новые возможности для жителей и предпринимателей Казахстана и Узбекистана обсуждают представители двух стран в Шымкенте. На встрече главы ЮКО Жансеита Туймебаева с делегацией из Узбекистана, в ходе переговоров с послом по особым поручениям МИД Узбекистана Ильхомом Нематовым была достигнута договоренность, что уже в феврале возобновится движение на автодороге М39. Дорога согласия, так по-другому называют направление «Ташкент-Жиззак-Самарканд».

В 1998 году было подписано двустороннее соглашение об использовании трассы М39 — участка, протяженностью 24,5 километра и Казахстаном и Узбекистаном. Эта трасса пролегает через Шардару и соединяет Жиззакскую область с Самаркандом. Направление было закрыто в 2006 году. Когда люди едут в Самарканд, они совершают объезд порядка 70 километров. Путешествовать в Самарканд теперь станет значительно быстрее и комфортнее.

В первую очередь скажется на взаимодействии двух стран, уверены обе стороны переговоров. Торговля будет налажена. Узбекистанские товары сегодня представлены на многих рынках, с открытие дороги и у казахстанских предпринимателей появится возможность везти свой товар в Узбекистан.

Планируется, что новая дорога откроется уже в феврале. Установят в этом направлении и таможенные посты. При этом, условия для проезжающих будут облегченными, потому как дорога предназначена только для автомобилей.