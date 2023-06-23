Перспективы казахстанско-узбекского сотрудничества в текстильной промышленности и новые проекты обсудили в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на «Хабар24».

Руководители крупнейших узбекских компаний впервые посетили мегаполис с целью изучения инвестиционных возможностей. В марте этого года страны после встречи двух президентов, Казахстана и Узбекистана, актуализировали «дорожную карту» по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов.

Руководители крупных текстильных производств Узбекистана, среди которых и кластерные гиганты, приехали в Шымкент. Говорят, что намерены наводить мосты с местными производителями и выходить на рынок Казахстана.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном и зарегистрировались в Казахстане. В Казахстане очень развитая инфраструктура, очень обширный рынок», — говорит Даулет Турсунбаев, производитель текстиля из Узбекистана.

«Мы заинтересованы именно здесь открыть производство, именно выращивание хлопка. В дальнейшем уже переработка и готовая продукция», — говорит Фахридин Хайдаров, производитель текстиля из Узбекистана.

Двухдневный визит – в продолжение договоренностей президентов двух стран. В марте страны заявили о расширении сотрудничества. Новый импульс развития должна получить текстильная промышленность. Тогда речь шла о запуске простаивающих фабрик. Таких в Шымкенте две, их мощности – 18 тысяч тонн хлопковолокна в год. Сейчас решили пойти дальше.

«Есть уже определенные договоренности в части легкой промышленности, текстильной, кожевенно-обувной. Есть уже определенные наработки взаимного сотрудничества. Данные наработки позволят увеличить объем производства внутри Казахстана, в том числе и Узбекистана, также освоить новые направления как у нас, так и на экспортных рынках», — говорит Олжас Сапарбеков, заместитель председателя комитета индустриального развития МИИР РК.

С тонкостями работы казахстанских коллег бизнесменов из соседней страны знакомили прямо на фабриках. Бекет Турсынханов – директор текстильного производства полного цикла. Предприниматель признаётся, что легкая промышленность – сфера достаточно затратная. Например, в эту фабрику вложили 70 млн долларов. Не каждый бизнесмен, по его словам, готов делать такие вложения, потому что окупаемость долгая.

«Мы производим 100 тысяч тонн хлопковолокна, из которых 85% экспортируем. То есть глубокой переработки на территории Казахстана нет. Если они придут и будут здесь ставить производство, почему бы нет. Мы не боимся конкуренции, будет даже лучше. Мы коллеги, будем где-то советоваться, совместно работать», — говорит Бекет Турсынханов, директор фабрики.

На юге страны за последние несколько лет появились новые текстильные производства. Но крупных игроков рынка по-прежнему единицы. Узбекистан за последние 7 лет сделал большой рывок, говорят казахстанские текстильщики. Там сильная государственная поддержка. В Казахстане сейчас тоже пытаются создать выгодные финансовые инструменты.

«Достаточный объем ресурсов имеется через Фонд развития промышленности. Есть возможность профинансировать проекты. Буквально в 2022 году было привлечено более 500 млрд тенге для развития обрабатывающей промышленности. Есть условия финансирования по ставке 9%, по легкой промышленности ставка составляет 3%», — говорит Жанар Ибрашева, заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» РК.

Узбекистанские текстильщики заявили, что хотят не только завозить готовую продукцию, но и запускать производственные цеха. Также для них привлекательны и рынки Евросоюза. Казахстанские текстильщики давно экспортируют в Европу, чаще в виде сырья или тканей.