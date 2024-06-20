Шымкент и Туркестан оказались в радиоактивной зоне?

В Минэнерго Казахстана сообщили о том, что в 55 км от Казахстана построят Узбекистанский АЭС.

Как выяснилось в радиусе 250 км от места, где появится АЭС живут более 3 млн жителей южного региона. Подрядчиком выступает российский «Росатом». Реактор будет находиться вблизи озера Тузкан Джизакской области.

В мае 2024 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил, что Астана не знала о проекте, и он намерен связаться с узбекистанскими коллегами для дополнительной информации.

В Министерстве энергетики говорят, что утечек радиоактивных веществ не будет и добавили, что у реактора будут многоуровневые системы защиты для предотвращения аварии.