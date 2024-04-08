8 иностранцев погибли в ДТП На дороге «Самара-Шымкент»

ДТП произошло 3 апреля на автодороге «Самара-Шымкент», передает OTYRAR.

Грузовая автомашина Volvo и минивен Toyota-Аlhpard под управлением гражданина Республики Узбекистан столкнулись друг с другом.

В результате ДТП водитель минивена и 7 его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия.

По предварительным данным у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Департамент полиции призывает водителей следить за состоянием автотранспорта, строго соблюдать правила дорожного движения.