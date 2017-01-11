В Шымкенте неизвестный пытался ограбить ломбард

От
Елена Бояршинова
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В Шымкенте утром 11 января, около половины десятого, была предпринята попытка ограбления ломбарда. На сотрудников ломбарда напал неизвестный молодой человек. Подробности преступления пока не известны. Съемочная группа программы «Экстренный вызов» ТК «Отырар TV» побывала на месте происшествия — финансовое учреждение расположено в 11 микрорайоне, около остановки «Котельная».  Около ломбарда наблюдается большое скопление полиции, на месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

По неподтвержденным данным, грабитель — молодой человек, одетый во все черное с медицинской маской на лице. Именно он зашел в помещение ломбарда. Что произошло дальше, неизвестно. Полицейские отказались от комментариев.

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3 Комментариев Включено "В Шымкенте неизвестный пытался ограбить ломбард"

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Марина Долгушева
Гость
Марина Долгушева

Работники хоть не пострадали? Сейчас по амнистии начнут выходить-толи еще будет.

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2 часов 7 минут назад
Otyrar.KZ
Администратор
Otyrar.KZ

Пострадала кассир. Ее сейчас оперируют.

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0
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55 минут 16 секунд назад
Askar Tleules
Гость
Askar Tleules

Пока проверяют адресные справки населения….

Голос ЗА
0
-1
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1 час 22 минут назад
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