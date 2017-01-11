В Шымкенте неизвестный пытался ограбить ломбард

В Шымкенте утром 11 января, около половины десятого, была предпринята попытка ограбления ломбарда. На сотрудников ломбарда напал неизвестный молодой человек. Подробности преступления пока не известны. Съемочная группа программы «Экстренный вызов» ТК «Отырар TV» побывала на месте происшествия — финансовое учреждение расположено в 11 микрорайоне, около остановки «Котельная». Около ломбарда наблюдается большое скопление полиции, на месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

По неподтвержденным данным, грабитель — молодой человек, одетый во все черное с медицинской маской на лице. Именно он зашел в помещение ломбарда. Что произошло дальше, неизвестно. Полицейские отказались от комментариев.

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