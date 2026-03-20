Долги перед ломбардами исключили из условий банкротства

С 19 марта 2026 года обязательства перед ломбардами больше не учитываются при применении процедуры внесудебного банкротства в Казахстане.

Данное изменение направлено на расширение круга граждан, которые могут воспользоваться этой процедурой.

Согласно положениям закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», для применения внесудебного банкротства необходимо отсутствие платежей по обязательствам перед банками, коллекторскими агентствами и микрофинансовыми организациями в течение 12 месяцев.

При этом деятельность ломбардов, являющихся одним из видов микрофинансовых организаций, имеет свои особенности — займы полностью обеспечены залогом. В случае неисполнения обязательств заемщиком ломбарды самостоятельно реализуют залоговое имущество. Поэтому срок отсутствия платежей по таким обязательствам, как правило, не превышает 12 месяцев.

Ранее наличие действующего договора с ломбардом зачастую становилось основанием для отказа в применении процедуры внесудебного банкротства.

Принятые поправки исключают учет обязательств перед ломбардами при оценке срока отсутствия платежей. Это позволит большему числу граждан воспользоваться процедурой внесудебного банкротства и урегулировать свои финансовые обязательства.