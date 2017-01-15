Важные события на 2017 год

Человечество не может жить одним днем, оно всегда старается заранее планировать то, что будет дальше. Новому году только несколько дней, но пара десятков важных событий на ближайшие двенадцать месяцев уже известна. Так чего же нам ждать от 2017-го?

КАЗАХСТАН. В этом году в нашей стране ожидается несколько важных событий. Прежде всего это «ЭКСПО». Уже больше полутора веков человечество периодически свозит в одно место все свои технические достижения и демонстрирует их. В современном мире это называется «Всемирная выставка (EXPO)». В этом году государством-хозяином станет Казахстан. Обойдется это нам больше чем в 3 млрд. долларов, но, похоже, что дело того стоит. На всемирной выставке ЭКСПО-2015 в Милане национальный павильон Казахстана вошел в тройку лучших, его посетило больше 1 млн. человек. Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября, ее темой станет «Энергия будущего». Посвящена она будет главным образом альтернативным источникам энергии. Она примет около 100 стран-участниц и 10 международных организаций, ожидается больше 2 млн. посетителей. Для нашей страны «ЭКСПО-2017» станет знаковым событием: никогда раньше международная выставка таких масштабов ни в Центральной Азии, ни в странах СНГ не проходила.

А кроме того, Казахстан удостоился чести стать столицей зимней Универсиады (Алматы, 29 января – 8 февраля). В общем, мир явно считает нас заметной и вполне благополучной страной.

Уже с января в Казахстане будет действовать безвизовый режим для 48 стран.

Какие ожидания связаны с нашей валютой – этот вопрос интересует всех наших соотечественников. Экономисты дружно твердят о том, что девальвации тенге (как и рубля, с которым тенге сильно связан) больше не будет. Обрушение этих валют было реакцией на падение цен на нефть. Дальше этим ценам падать некуда, значит и нацвалюты успокоятся. Низкие нефтяные цены нанесли сильный удар по экономике, но сейчас и бизнес, и правительство как-то привыкают к этой ситуации.

ПОЛИТИКА. Подавляющее большинство опросов в разных странах показали, что главным событием прошлого года люди считают избрание президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа. В должность он вступит уже 20 января. Никто пока толком не знает, чего именно от него ждать, потому что предвыборные речи слишком часто отличаются от реальных действий. То, чего он вроде бы хочет добиться – переориентироваться на решение внутренних проблем страны, а не руководить остальным миром – будет сделать непросто. Трамп – не доктор, а скорее симптом болезни Штатов, да и всей западной либеральной демократии. Если средний уровень жизни американцев в сопоставимых ценах, застыл где-то в начале 60-х, полмиллиона семей становятся все богаче, десятки миллионов все беднее, а в мире все меньше порядка и все больше стрельбы – значит действительно пора как-то из этого выбираться.

Похоже, примерно так же думают не только американцы. 23 апреля – 7 мая состоятся президентские выборы во Франции. Франсуа Олланд принял решение больше не выставлять свою кандидатуру, ведь рейтинг у него очень низкий. На сегодня главный ожидаемый победитель – правый кандидат Франсуа Фийон – откровенно против антироссийских санкций. Его главный противник – лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен – вообще не стесняется брать кредиты на свою партию у российских банков. Так что вполне возможно, что европейские санкции в этом году отменят, да и американские не в этом, так в следующем году тоже могут не устоять.

А вот Ангела Меркель на посту канцлера Германии, похоже устоит. Выборы в стране пройдут в августе или сентябре. Серьезных конкурентов у Меркель нет. Хотя конечно, еще несколько терактов, подобных берлинскому – даже и она может не удержаться.

Кроме того, 12 февраля пройдут президентские выборы в Туркмении, 9 апреля – в Южной Осетии, 19 мая – в Иране. Выбирать президента предстоит гражданам Кыргызстана. Действующий глава страны Алмазбек Атамбаев уже объявил, что не планирует идти на второй срок. 20 декабря намечены президентские выборы в Южной Корее. На пост претендует бывший генсек ООН Пан Ги Мун. На фоне разгоревшегося скандала с нынешним президентом Пак Кын Хе и ее подругой, у бывшего сотрудника ООН есть реальные шансы.

Предрекают проведение референдума по вопросу о вхождении Южной Осетии в состав России. Кроме того, ожидают начала выхода Каталонии из состава Испании.

Если до марта Великобритания успеет подать заявление о выходе из Европейского союза, то вполне может юридически выйти из него к октябрю 2018 года. Для этого новому премьер-министру Терезе Мэй нужно успеть добиться от Верховного суда ответа на вопрос, нужно ли для этого спрашивать разрешения у парламента, а также у властей Шотландии и Северной Ирландии, жители которых высказались за сохранение членства страны в Евросоюзе.

Большая головная боль ожидается в связи с договоренностью США по ядерной программе Ирана. Потому что Дональд Трамп резко критикует эту сделку, утверждая, что она таки позволит Тегерану получить ядерное оружие, и грозит этой стране новыми санкциями. Поскольку старые санкции еще не отменены, противники соглашения уже внутри Ирана получают все более ощутимую поддержку, что может сыграть ключевую роль на выборах иранского президента в этом году.

Что ждет Сирию в этом году? Там, похоже, еще прольется немало крови. Да, Алеппо взяли, да, мирные переговоры в Астане при посредничестве Нурсултана Назарбаева, очень возможно начнутся. Но в целом все там очень сложно: турки воюют против курдов, но курды – единственные союзники американцев, новый президент которых в принципе хотел бы (совместно с русскими) разгромить «Исламское государство», но потом убраться из этой Сирии куда подальше, и пусть с ней другие разбираются. Так что война и политический кризис в этой стране еще очень далеки от завершения.

Есть серьезные основания полагать, что Украина в этом году наконец-то уже все про себя поймет. Ее экономика железно связана с экономикой стран СНГ, Европе она совершенно не нужна. Единственный способ улучшить жизнь населения – развивать экономику вместе со странами бывшего СССР. Однако не похоже, чтобы это было главной целью нынешней украинской власти. Опять же чем хуже экономика, тем слабее власть, тем меньше у нее сил, чтобы одолеть Донбасс. Поэтому при нынешней киевской власти в Донбассе не будет ни войны, ни мира.

КРУПНЫЕ СОБЫТИЯ. В конце года ожидается ввод первой очереди российско-китайского трубопровода «Сила Сибири». Этот газопровод соединит Якутию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

С 9 по 13 мая в Киеве пройдет «Евровидение». Деньги для этого вроде бы нашлись.

На конец июля запланирован Конгресс ботанического искусства, организованного Китаем и Россией. На него съедутся все заметные специалисты по выращиванию экзотических растений.

КОСМОС. Год Петуха по китайскому календарю начнется 28 января.

Европейское космическое агентство наметило старт орбитального телескопа «CHEOPS», предназначенного для поиска и изучения планет.

Российские инженеры планируют запустить в космос исследовательскую лабораторию «Спектр-М».

Планируется первый пилотируемый полет американского шаттла – многоразового «челнока» «Dream Chaser». Это будет испытательный, на несколько дней, полет новых космических кораблей после неудач первых шаттлов (пять построено, два сгорели).

НАСА планирует запуск космического аппарата «Naval Research Laboratory» для исследования термосферы Земли.

Китай хочет запустить свой аппарат «Chang’e-5» на Луну.

Ожидается запуск космического аппарата «BepiColombo» для исследования Меркурия.

Полное солнечное затмение случится 21 августа. Но полную его фазу увидят только жители США.

СПОРТ.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Финляндии с 29 марта по 2 апреля.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой – в очень развитых хоккейных странах Германии и Франции пройдет 5-21 мая.

Летняя Универсиада – 19-30 августа на Тайване.

VIII зимние Азиатские игры состоятся в Японии. Они должны были пройти два года назад, но не состоялись. Предыдущие зимние Азиатские игры были в 2011 г. в Алматы, и Казахстан занял там первое место в медальном зачете.

В июле пройдет чемпионат мира по водному спорту (Венгрия, вторая половина июля).

ЮБИЛЕИ.

100-летие российской революции 1917 года будет конечно отмечено всякими статьями и разговорами историков и экспертов. Но, похоже, и только. Вскроют, кстати, несколько капсул с посланиями к «коммунистам будущего». Но вряд ли этот солидный юбилей будет отмечен как-то особенно.

Каннскому международному кинофестивалю стукнет 70 лет. Очередной фестиваль пройдет 17-28 мая.

Может быть интересно, что в этом году 80 лет исполнится Эдите Пьехе, по 50 лет – Филиппу Киркорову и Дмитрию Нагиеву, Шакире и Орландо Блуму – по 40 лет, а Полина Гагарина отметит свой 30-й день рождения.