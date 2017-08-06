На ЭКСПО из Шымкента привезут меч хана Кенесары и награды легендарного палуана Кажымукана. На международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» с 29 августа по 3 сентября в городе Астане пройдут Дни Южно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В столице нашей страны проходит важное мероприятие, которое имеет историческое и особое культурное значение, поэтому очень важно представить посетителям выставки артефакты. На выставке «ЭКСПО-2017» представят меч хана Кенесары и награды легендарного палуана Кажымукана. О подготовительных работах представителям СМИ рассказал руководитель управления культуры Южно-Казахстанской области.

По его словам, посетители международной выставки смогут увидеть фотографии и короткометражные фильмы, свидетельствующие о патриотизме прославленного казахстанского борца и своей страны Кажымукана Мунайтасова. Кроме того, будут представлены его личные вещи и одежда.

Среди них выигранные на мировых первенствах 48 золотые и серебряные ордены, медали и спортивный инвентарь, одежда, которую он надевал в возрасте 74 лет на мероприятие, посвященное 100-летию великого поэта Абая Кунанбаева, а также тяжелые камни, используемые им на тренировках.

Помимо этого, особое место в мировой истории занимает находящийся в сокровищнице музеев Южного Казахстана меч Кенесары Касымова, который также представят вниманию жителей столицы. Это железный меч, рукоятка которого сделана из кости и кожи. Его длина — 70 см, ручка — 15 см, ширина лезвия составляет около 3-4 сантиметров. Он представлен в экспозиции Южно-Казахстанского областного краеведческого музея в Шымкенте. Ожидается, что он вызовет интерес у посетителей выставки.

В рамках программы Главы государства Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» на международной выставке «ЭКСПО-2017» экспонируют артефакты Южного Казахстана.