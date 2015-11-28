В ЮКО начался выпуск стерильной детской одежды

Распашонки, ползунки и чепчики. Теперь комплекты безопасной одежды для новорожденных шьют на шымкентском ТОО «MedTexKZ». Продукция из высококачественного хлопка пропускает воздух, позволяя телу малыша дышать. Над созданием детской одежды трудятся 37 работниц. В каждый сантиметр ткани женщины вкладывают душу.

«Мы шьем с удовольствием, это ведь для новорожденных. Стараемся, чтобы не было брака, чтобы малышам было комфортно. У каждой из швей своя работа. Одна шьет чепчики, другая ползунки и распашонки», — рассказывает Мамура Махмудова, швея.

В месяц в цехе могут шить до 25 тысяч комплектов. Вещи предназначены как для использования в больнице, так и дома, после выписки. Главное, что мамы могут быть уверены в безопасности своих чад, говорят предприниматели. Ведь детали детского гардероба хранятся в герметичной упаковке.

«Мы можем гарантировать безопасность. Это стерильное белье. Оно как раз для новорожденных, у которых пока иммунная система не работает. Одежда будет защищать от попадания инфекции. Изделия проходят несколько этапов лабораторных исследований, в том числе экспертизу в бактериологических и токсикологических лабораториях», — отмечает Наргиза Иманакунова, генеральный директор ТОО «MedTex KZ».

Стерильное белье для малышей шьют из российской ткани. На сегодняшний день аналогов предприятию в Казахстане нет.

«Известно, что заблаговременно одежду для новорожденных не покупают. Покупают только после рождения. Нет гарантии, что одежда, купленная на базаре, постирана соответствующим образом, прошла термообработку. А наша ткань высокого качества. Мы надеемся, что наша продукция будет пользоваться спросом»,- говорит Шакир Мамиров, директор ТОО «MedTexKZ».

В широкую продажу изделия поступят уже через полмесяца. Сейчас заключаются договоры с дистрибьюторами. Производители планируют реализовывать товар через сети аптек.

* — публикуется на правах рекламы.