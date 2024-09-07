Шымкентские врачи спасли недоношенного ребёнка с экстремально низким весом

28 июля в родильном отделении городской больницы №2 города Шымкента на свет появился недоношенный ребёнок на 27-й неделе беременности с весом всего 970 граммов.

Состояние младенца с момента рождения оценивалось как крайне тяжёлое, что требовало немедленных реанимационных мер.

По словам медиков, ребёнку незамедлительно была оказана первая реанимационная помощь, после чего он был переведён в отделение интенсивной терапии.

В связи с тем, что многие органы малыша были недоразвиты, его лечение проводилось в строгом соответствии с медицинским протоколом для таких случаев.

По словам врача-неонатолога больницы Каракоз Аскаркызы, для стабилизации состояния младенца использовались различные препараты, направленные на развитие лёгких, а также антибиотики и инфузионная терапия для поддержания нормального роста организма.

«Мы применяли специальное лечение, направленное на улучшение работы лёгких и иммунной системы, что было жизненно важно в первые дни жизни ребёнка», — подчеркнула она.

Благодаря усилиям медицинского персонала и интенсивной терапии, к 38-му дню жизни состояние ребёнка стабилизировалось, что позволило перевести его из реанимации в отделение патологии новорождённых для дальнейшего наблюдения.

Сейчас врачи отмечают положительную динамику в состоянии младенца.

По их словам, критическая угроза жизни миновала, и на сегодняшний день его вес достиг 1512 граммов.

Ребёнок начал дышать самостоятельно, что является важным этапом в его восстановлении.

Врачи также сообщают, что на данный момент жизни и здоровью матери и ребёнка ничего не угрожает, и они продолжают находиться под наблюдением специалистов.

Медицинский персонал подчёркивает, что успешное спасение таких недоношенных детей стало возможным благодаря применению современных методов лечения и ухода, которые внедрены в больнице.

В рамках этого лечения используются инновационные препараты для стимуляции развития лёгких, специальные методы интенсивной терапии и новейшие технологии по уходу за недоношенными детьми.

Это позволяет значительно повысить шансы на выживание и полноценное развитие детей, рождённых на столь раннем сроке беременности.

В больнице также добавили, что поддержка недоношенных младенцев требует значительных усилий как со стороны медицинских работников, так и со стороны родителей.

Однако совместные усилия и профессиональный подход врачей играют ключевую роль в успешном лечении и дальнейшем развитии таких детей.

Положительный исход этого случая внушает надежду на дальнейшее улучшение неонатальной помощи в Казахстане и подчеркивает важность внедрения современных медицинских технологий в родильные дома и перинатальные центры страны.