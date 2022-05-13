Журналисты встретились с мамой тройняшек

33-летняя Гулмира Юсупова считает, в ее жизни произошло настоящее чудо. 24 апреля мама пятерых детей родила тройню. Первым на свет появился мальчик Айсултан, вслед за ним девочки — Алия и София.

«У меня невероятные ощущения, ничего даже не могу сказать, волнуюсь очень. Хочу выразить огромную благодарность всему роддому, врачи молодцы! Беременность моя прошла не совсем сложно, не жалуюсь, слава Богу рядом был мой муж и моя свекровь. Дома меня теперь ждет вся моя семья, я очень рада!»,- делится своими впечатлениями Гульмира Юсупова.

Состояние тройняшек стабильное. Айсултан, Алия и София при рождении весили больше двух кг., а рост у них был 40 — 42 см. Фатима рожала через кесарево сечение — операция была непростой, вспоминают врачи.

«Было оперативное родоразрешение, операция была непростая, так как у данной беременной была тройня, то есть размеры матки были увеличены. Мы боялись у нее осложнений, но слава богу операция прошла без технических особенностей. После операции роженица была переведена в отделение реанимации, в дальнейшем она уже была переведена в отделение физиологии, после чего она была выписана из стационара и находилась по уходу за детьми в отделении второго этапа»,— сообщил врач приемного покоя, акушер-гинеколог Роман Тем.

Встретить Фатиму в роддом пришли ее родные. Семья Юсуповых решила порадовать многодетную мать лимузином и шариками.

Отметим, с начала года в Шымкенте на свет появились больше десяти тысяч детей.