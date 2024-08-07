В Туркестанской области рождаются дети-богатыри

В Туркестанской области регистрируют рождаемость детей с аномально большим весом. Так в Казыгуртском районе на свет появилась девочка весом больше 5 килограммов.

Параметры новорожденной, которые специалисты называют иначе как богатырскими, стали настоящим сюрпризом как для мамы, так и для акушеров. Вес девочки 5 килограммов 20 граммов, рост 58 сантиметров. На свет девочка появилась путем кесарева сечения.

«Мне сделали операцию, она прошла хорошо. Я и малышка чувствуем себя хорошо, спасибо большое врачам и медсёстрам», — говорит Гульназ Раимова, роженица.

У Гульназ Раимовой новорожденная — первый ребенок в семье. В родильном отделении девочка с первых дней стала самым популярным малышом. Медики особенно следят за частыми приемами пищи малышки. Мать быстро восстанавливается и уже готовится к выписке. И это не первые «богатырские» роды в Казыгуртской центральной районной больнице.

«На этой неделе в нашем районном роддоме родились еще двое детей с большим весом. Один родился весом 5 килограмм 100 граммов, второй 4 килограммы 400 граммов», — говорит Гульмира Керимбекова, врач центральной больницы Казыгуртского района.

Население страны превысило 20 миллионов. За последние полгода казахстанцев стало больше на 125 тысяч 867 человек, причём в основном за счёт естественного прироста — 118 тысяч 579 человек. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил улучшить качества жизни посредством повышения эффективности мер государственной поддержки.

«Нет никаких сомнений, что увеличение численности населения придаст дополнительный импульс развитию нашего государства и возвысит его статус. Поэтому наша основная цель — сделать все возможное для повышения качества жизни граждан. В прошлом году средняя продолжительность жизни в стране достигла 74 лет. Это означает, что наряду с качеством медицинских услуг растет также благосостояние граждан», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Правительству поручено внедрить KPI работы акимов по критерию реального улучшения благосостояния конкретных жителей. Для этого на основе платформы «Цифровая карта семьи» будет проводиться постоянный мониторинг и анализ благосостояния всех семей по пяти категориям, начиная от экстренного и кризисного уровней до удовлетворительного и благополучного.

В зависимости от динамики перехода семей из неудовлетворительных категорий в сторону улучшения и наоборот будет оцениваться работа местных исполнительных органов. На сегодня текущие результаты Цифровой карты семьи уже положительно оценены ООН и ведущими международными институтами.

Акимам поручено пользоваться данным инструментом в качестве «настольной книги» для планирования и реализации среднесрочных и долгосрочных мер. Необходимо проактивно выявлять нуждающиеся семьи в целях упреждения риска их попадания в трудную жизненную ситуацию, а также в целом для сокращения бедности, безработицы, скрытой занятости населения.

Самые высокие темпы роста населения зафиксированы в Туркестанской области, а также крупных городах страны — Астане, Шымкенте и Алматы.

Казахстан продолжает оставаться молодой нацией. Средний возраст вырос до 32 лет. А продолжительность жизни увеличилась до 74 лет.