Топ-10 мест для отдыха в ЮКО и Шымкенте

В мае казахстанцы отдохнут 12 дней: помимо обычных выходных дней, а их 8, 4 дня по случаю таких государственных праздников, как День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы. Если вы хотите отдохнуть вдали от города, но не знаете, куда отправиться, предлагаем вашему вниманию топ-10 мест для отдыха.

1. Бургулюк. Это направление мы поставили первым в рейтинге неслучайно. Думаем, нет ни одного шымкентца, который хотя бы раз в жизни не побывал в этой зоне отдыха.

Как добраться. Выезжаете в сторону Ленгера. Для тех, кто боится заблудиться — на всем пути следования расставлены указатели «Ак мечеть». Езжайте в направлении данных указателей. Всего 50 км — и вуаля, вы в настоящем раю на Земле. Если, конечно, вы с полуслова понимаете фразу из стихотворения В. Высоцкого : «Лучше гор могут быть только горы». Про «никто не бывал» лучше промолчим. Почему — читайте ниже.

Плюсы и минусы. Самый первый плюс — близкое расположение к городу. Минус — погулять по горам просто так не получится, будьте готовы оплатить за каждый ваш шаг — подступы к горам сегодня принадлежат частникам. А помимо них есть еще и Сайрам-Угамский национальный парк, у которого свои тарифы на посещение ущелья.

Что посмотреть. Есть здесь два потрясающе красивых ущелья — сухое и мокрое, которое народ именует «холодильником». Сухое потому, что можно гулять по ущелью, которое совершенно безводное. Гулять там несложно. Правда, желательно, чтобы в вашем отряде были физически сильные мужчины. «Холодильник» находится в противоположной от сухого ущелья стороне. Идти долго, сложно, придется неоднократно преодолевать горную реку, а вода в ней ледяная.

2. Сайрам су. Эта зона отдыха расположена в экологически чистом районе, на живописном берегу реки Сайрам су, в 65 км от Шымкента. Эта зона отдыха, пожалуй, самая комфортная — чего стоит одна дорога до Сайрам су.

Как добраться. Выезжаете в сторону Сайрама, далее проезжаете села Коксаек, Казахстан, Тасарык и доезжаете до села Сайрамсу. А за ним добираетесь до зоны отдыха.

На въезде в ущелье нужно будет остановиться у кордона и заплатить за возможность въезда на территорию. Все официально, вам даже фискальный чек выдадут.

Плюсы и минусы. Отдых здесь прекрасен для любой компании. Найти место у реки несложно — красивейших полян очень много. Можно даже топчан арендовать. Из минусов — ну очень недоступные горы. Вернее, взобраться на них еще можно, но спуск — для экстремалов. Правда, есть там и другие маршруты. С удовольствием добавим их в этот материал, если вы оставите свое мнение под этим постом. Станьте нашим соавтором))).

3. Подземная пещера. «Ак мешит», или «Ак мешит Аулиенская», пожалуй, самое необычное место в ЮКО. Только представьте себе — пещера, в которой растут деревья и летают птицы! А еще здесь всегда, в любое время года практически одна и та же температура.

Как добраться. Выезжаете по трассе, что идет мимо дендропарка и зоопарка в сторону Бозарыка. Проезжаете этот населенный пункт и, никуда не сворачивая, прямиком едете до Байдибекского района. Следующий пункт в маршруте к «Ак мешит» – мост через реку Боралдай, за ним – одноименный поселок. Дальше едем прямо по трассе (НИКУДА НЕ СВОРАЧИВАЯ). Проезжаем мост через реку Боген. Затем поднимаетесь на холм, на котором слева стоит скульптура архара. Прямо у статуи есть поворот направо. Это та самая дорога, которая упирается в домик смотрителя «Ак мешит». Правда, будьте осторожны и сильно не разгоняйтесь – прежде чем вы попадете на никуда не сворачивающую дорогу, придется преодолеть серпантин.

В целом расстояние до конечной точки путешествия около 100 километров. От Шымкента до моста через Бугунь – 60 километров. Так что если дорога после встречи с каменным архаром вам покажется слишком уж затянувшейся, не паникуйте – вы едете в правильном направлении (при условии, конечно, что у «архара» свернули вправо).

Плюсы и минусы. Из минусов только один — после того, как оставите машину на стоянке, придется очень долго идти пешком. Правда, путь этот преодолевают даже те, кто жалуется на боли в ногах и сильнейшую одышку при ходьбе. Видимо, есть в этом месте что-то магическо-целительное. Из плюсов — посещение «Ак мешит» бесплатное. Вы можете отблагодарить смотрителя комплекса, но тут сумма исключительно на ваше усмотрение.

4. Боралдай. Если вы хотите на время отказаться от такого «блага» цивилизации, как телефон и интернет, тогда милости просим в ущелье Боралдай. Вместо бесконечных телефонных звонков, суеты, вынужденности решать те или иные проблемы вы получите шанс остановиться и отдохнуть. А это в наше время дорогого стоит.

Как добраться. Боралдай находится дальше «Ак мешит». Вам нужно будет ехать в сторону мавзолея Байдибек би. А оттуда по единственной дороге непосредственно до ущелья.

Плюсы и минусы. Из минусов можно назвать только один — удаленность от областного центра. Все-таки 170 км придется преодолеть. Плюсы — красота, а также услуги, оказываемые туристам. Приехали на целый день? К вашим услугам топчаны, покрытые антимоскиткой, юрты. Возможность совершать пешие и конные прогулки по горам. Ну а дети легко забудут о гаджетах, едва увидят алтыбакан. На кордоне вам предоставят всю необходимую посуду и корпешки, чтобы на топчане было удобнее сидеть. Решили переночевать — милости просим в шестиместный вагончик. В общем, отдыхай — не хочу. Вода в Боралдае потрясающая. Можно смело купаться.

А на следующий год запланируйте проехаться до Боралдая в начале апреля — вы будете потрясены целыми полями тюльпанов! Только не рвите их, пожалуйста, чтобы наши дети, внуки и правнуки могли наслаждаться этой красотой.

5. Рыбацкий аул. Да, теперь в нашей области есть и такой. Отдохнуть в нем могут все желающие. Причем, заехать можно как рыбакам-одиночкам (хотя я лично сомневаюсь, что бывают такие), так и целым компаниям.

Как добраться. Добраться до него несложно, правда, придется запастись терпением, а водителю — крепким кофе. Сейчас поймете, почему. Итак, выезжаете в сторону Туркестана. Доезжаете до моста на Кызылорду. Поднимаетесь по нему и далее, никуда не сворачивая, едете прямо до Байыркумского моста. Расстояние от Шымкента — 180 км. Мы часто ругаемся на плохие дороги, а вот туда ведет настолько идеальная и гладкая трасса, что водитель может расслабиться и просто заснуть за рулем.

Только, отправляясь в рыбацкий аул, не забудьте по дороге сфотографироваться на фоне маков — такие кроваво-красные до самого горизонта поля едва ли увидишь где-нибудь еще.

Да, вниманию рыбаков! Ловить рыбу здесь можно круглый год. Даже во время нереста. НО. Во время нереста ловля разрешена только на удочку и не более 5 кг на человека. Разрешение на ловлю вы получите на въезде. Там же установлен щит, информирующий о стоимости услуг.

Плюсы и минусы. Есть в этих краях один минус, правда, через какое-то время к нему привыкаешь, а укрывшись в спасительных палатках, и вовсе забываешь — назойливая мошкара. Она не жалит, так что вреда особого не принесет. Плюсы — условия для отдыхающих: те же топчаны, вагончики и палатки с москитными сетками. А еще здесь можно покататься на моторке и квадроцикле.

6. Соленые источники. За рубежом на подобных источниках делают неплохой бизнес. Такие источники становятся местом паломничества как для тех, кто испытывает те или иные проблемы со здоровьем, так и для тех, кто просто хотел бы искупаться в термальном источнике. Есть такие потрясающие места и у нас. И ближайший находится в селе Амангельды.

Как добраться. Добраться до Амангельды не сложно. По трассе «Западная Европа – Западный Китай» нужно ехать в сторону Туркестана. До самого Амангельды всего 47 км. Но только не езжайте до села Темирлановка, иначе рискуете сделать огромный крюк, поэтому не пропустите съезд с левой стороны трассы на второстепенную гравийную дорогу – это где-то на 40-м километре. По этой гравийке доезжаете до асфальтированной дороги, которая ведет прямиком до Амангельды. Кстати, проехать место расположения источника очень легко. Только внимательный путешественник может заметить небольшую одноэтажку, справа от нее возвышается двухэтажное здание, которое поначалу можно принять за предприятие. Дорога займет около часа. Если вы приехали своим ходом, то напротив здания имеется стоянка.

Плюсы и минусы. Людям со слабым сердцем купаться в воде можно, но с осторожностью. И желательно в теплой, а не в горячей. Это относительно минусов. Плюсы — улучшение состояния, о котором говорят посетители. А может, это эффект плацебо? Так или иначе, рекомендую забрать с собой в баклажках воды (если не захватили тару с собой, ее можно купить на месте). Она не портится и очень помогает в случае расстройств ЖКТ.

7. Древний Туркестан. Думаю, это место не нуждается в рекламе. Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави называют второй Меккой. А потому и паломничество сюда не прекращается круглый год.

Как добраться. Выезжаете на трассу Шымкент — Туркестан. И дальше — прямо, пока не доедете до Туркестана.

Плюсы и минусы. Из плюсов — наличие у нас такого потрясающего мавзолея — сам по себе огромный плюс. А вот из минусов — ремонт, который был проведен в Мавзолее.

8. Колодец Укаш-ата. Какой вы человек? Нет, это не очередной вопрос психотеста. Это вопрос, ответ на который вы можете получить, испытав судьбу у колодца Укаш-ата, возле мечети святому. Особенность колодца в том, что каменистое отверстие к воде является не строго вертикальным и отклоняется в разные стороны.

Считается, что если человек безгрешен, то он сможет набрать воды из этого священного источника, а если грешен, то вытащит либо пустое, либо дырявое ведро. А еще считается, что если человек вытянул полное ведро – во всех делах ему будут сопутствовать удача и успех.

Как добраться. По трассе Шымкент — Туркестан. Доезжаете до Туркестана, затем едете в сторону села Карнак. После Карнака — Серт и далее по дороге к Сагана Укаш ата.

Минусы и плюсы. Минус — значительная удаленность от города — 210 км. На дорогу вы потратите не менее трех часов. Плюс — возможность испытать свою удачу.

9. Плачущая пещера. В ущелье Машат, которое само по себе очень красивое, есть уникальная Плачущая пещера. С ее сводов стекает вода и создается ощущение, что пещера плачет.

Как добраться. Выезжаете в сторону Тюлькубасского района по трассе Шымкент — Тюлькубас. Доезжаете до Машата и едете почти до упора — многие бывшие детские лагеря отдыха сегодня стали зонами отдыха. Не буду здесь рекламировать название той, на территории которой находится пещера, — язык до Киева доведет. Так что узнать на месте не составит труда.

Плюсы и минусы. Из минусов, как было отмечено, — пещера находится на территории зоны отдыха, а значит, за вход надо будет заплатить. Плюсы — потрясающая красота, которую обязательно захочется сфотографировать.

10. Сорок исчезнувших святынь. Это целая долина символов, словно застывших в камне. А еще именно сюда едут те, кто слышал о возможности пройти по узкой расщелине между двумя камнями-символами Адама и Евы.

Как добраться. Добраться более чем просто. Выезжаете из Шымкента в сторону Ленгера. Доезжаете до арки — въезда в Толебийский район и прямо перед ней сворачиваете вправо. Дальше ровная дорога. Едем, никуда не сворачивая. Доезжаете до железнодорожного переезда. Проезжаете, и снова прямо. И не сворачивайте в Акбастау, как бы вам этого не хотелось — эта дорога вас точно не приведет к пункту назначения. По правильной дороге доезжаете до огромной кирпичной арки и стенда, сообщающего, что вы добрались до места — «Гайып ерен кырык шильтен» — смело заезжайте.

Плюсы и минусы. Из плюсов — посещение святыни совершенно бесплатное. Из минусов — фотографироваться на месте ни в коем случае нельзя. И да, предупреждение — посещать это место женщинам с непокрытой головой не рекомендуется, равно как и нетрезвым людям. На входе смотритель потребует оставить сигареты и прочие запрещенные вещества. Но это — скорее плюс.

Вместо эпилога

На самом деле в ЮКО красивых мест в разы больше. А потому предлагаем всем без исключения поделиться своими рассказами о таких местах. Пусть все о них узнают — это нужно показать миру и тем, кто живет в нашей области и не подозревает о наличии таких мест для отдыха.