В Шымкенте открыли движение по дорожной развязке

В Шымкенте открыли движение по новой эстакаде. Объект должен снизить транспортную нагрузку и уменьшить пробки на одном из наиболее загруженных участков города.

Основная часть эстакады уже готова, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Жители близлежащих микрорайонов отмечают, что за ходом строительства следили практически ежедневно.

«Мы живём в микрорайоне Кайтпас-1. Каждый вечер выходили посмотреть, что здесь делают. Работали без остановки. Всё сделали быстро и красиво», — рассказал житель Шымкента Нуртай Жанибеков.

Строительство развязки началось в декабре прошлого года. Изначально завершить объект планировали в августе 2027 года, однако движение по эстакаде удалось открыть почти на год раньше.

По словам заместителя директора регионального филиала ТОО «BCN Group» Данияра Капсалямова, во время строительства возникли сложности из-за большого количества инженерных сетей.

Специалистам пришлось переносить действующие коммуникации, прокладывать новые трубопроводы и менять кабели.

Работы на объекте продолжаются. Для безопасности пешеходов строят подземные переходы на улицах Мустафы Шокая и Толеметова, а также перед зоопарком.

«Это один из участков города с наиболее интенсивным движением. На улице Толеметова и проспекте Байдибек би наблюдается высокий транспортный поток», — сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Ролан Ибрагимов.

Подземные переходы планируют ввести в эксплуатацию до конца года. К этому же сроку намерены полностью завершить строительство развязки и благоустроить прилегающую территорию.