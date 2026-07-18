Горы рядом с нами

В разгар нашего знойного лета, по-моему, самая приятная тема — помечтать об отдыхе где-нибудь в местах климатического благоприятствования. Начинаешь думать о разных курортах, завидовать тем, кому не накладно плескаться в заморских морях…

А потом вдруг вспоминаешь: Шымкент наш хоть и лежит на жаркой южноказахстанской земле, а благодатных и прохладных мест здесь тоже хватает в избытке. Причем почти рядом и за небольшие деньги. Я говорю о наших прекрасных горах, которые находятся чуть ли не в шаговой доступности. Но мы нечасто ими пользуемся, предпочитая далекие пляжи по немыслимым ценам.

И вообще, когда посторонние люди, допустим, в поездках узнают, что я из Шымкента, из Южного Казахстана, то делают округленные глаза: «Ведь там у вас пустыня! Ведь там у вас такое пекло! Да как вы там живете вообще?!» Тогда я с истинным удовольствием и где-то даже со злорадством отвечаю: да, у нас бывает жарко. Но по одну сторону можно встретить полупустыни, зато по другую — горы с лыжными трассами, канатными дорогами и заснеженными ландшафтами. Причем это не кочки какие-нибудь, как у вас, а вполне приличные горы до 3 200 метров над уровнем моря. А воздух там такой хрустально-чистый, а виды там такие потрясающие, что наши горные места часто сравнивают с альпийской Швейцарией.

И это далеко не преувеличение. Эти огромные территории принадлежат Сайрам-Угамскому национальному парку, куда входят также живописные ущелья Бургулюк, Каскасу и Машат. И эти красоты находятся менее чем в 100 км от душного мегаполиса! Это ли не чудо?!

Ущелье Сайрамсу считается наиболее красивым и обжитым местом горного отдыха, которое располагается всего в 70 км от Шымкента. Главное его отличие от других — два уникальных озера, Нижнее и Верхнее, возникших во времена ледникового периода. Они знамениты своей эндемичной флорой и причудливыми геометрическими формами. И над всей этой неповторимой красотой возвышается пик Сайрамский высотой 4 238 метров — это самая высокая точка в области. Именно здесь проходят границы Сайрам-Угамского национального парка и Аксу-Жабаглинского заповедника.

Нижнее озеро по форме напоминает гитару, а его вода имеет удивительный бирюзовый цвет, который, впрочем, не так уж однозначен, потому что четко разграничен на заметные глазу оттенки голубого и чуть зеленоватого цветов. Вода здесь очень холодная, так как постоянно пополняется из мощных подземных родников. Верхнее же озеро по форме похоже на сердце. Согласно легенде с трагическим сюжетом, это сердце принадлежало одному из погибших влюбленных, поклявшихся друг другу в вечной любви.

В районе озер обитают редкие животные и птицы. Там можно встретить сурков Мензбира (таласских сурков) и горных козлов, которые спускаются к воде по вечерам. Помимо любования нетронутой дикой природой, здесь можно отдохнуть активнейшим образом, занимаясь альпинизмом, скалолазанием и трекингом, то есть несложными походами на два-три дня.

В этой же Сайрам-Угамской агломерации находится чудесное озеро Балыкты. Его питают многочисленные родники, поэтому вода такая чистая и прозрачная, что в нее можно смотреться как в зеркало. Здесь много рыбы, которую, благодаря исключительной прозрачности воды, можно лицезреть своими глазами, а глубина озера в некоторых местах достигает до 25 метров. Это озеро не для купания, так как вода здесь круглый год не превышает 4-5 градусов, а для неспешного созерцания и тихого комфортного отдыха оно подходит идеально.

О красотах наших гор можно говорить бесконечно. Но, как считают краеведы и специалисты по горному туризму, горный кластер у нас используется не в должной мере. По их мнению, сюда бы должны просто рваться интуристы из всех стран мира, во всяком случае, из Китая, Индии, Пакистана, Ирана, России уж точно. Там можно было бы построить многочисленные лечебные санатории, пансионаты семейного отдыха, горнолыжные комплексы, альпийские деревни и много чего еще. Все дело в неразвитой инфраструктуре и недостаточных вложениях государственного и частного капиталов. Но, думается, все лучшее еще впереди.

Горный отдых для детей

Имея рядом с собой такую природную «материально-техническую» базу, Шымкент просто не мог не воспитать целую плеяду людей, фанатично влюбленных в горы и посвятивших им свою жизнь. В голове всплывает сразу несколько имен, но всех перечислить нет места, да и тема другая.

Но один из них — Шамиль Рафиков — имеет самое прямое отношение к развитию южноказахстанского горного туризма. Он имеет множество регалий: мастер спорта СССР, чемпион Казахстана и Кыргызстана, покорил все «семитысячники» мира, его называют «снежным барсом», он профессиональный альпинист, инструктор по альпинизму и горнолыжному спорту, горный спасатель.

Да и сейчас, перешагнув седьмой десяток лет, Шамиль продолжает служить горам. Его богатый горный опыт до сих пор незаменим и востребован. Поэтому, когда областное руководство Федерации альпинизма задумало в горах устроить нечто вроде базы подготовки будущих альпинистов, то его имя всплыло одним из первых.

А примечательна эта база тем, что, по сути, является детским палаточным лагерем. Ведь воспитание кадров лучше начинать с детского возраста, пока еще много сил, любопытства, оптимизма и молодого энтузиазма. Вот в такой детский лагерь — своеобразную кузницу подготовки альпинистских кадров — и был приглашен Шамиль Рафиков на должность технического директора и старшего тренера по альпинизму. Именно он отвечает за неукоснительное соблюдение правил осторожности и безопасности.

На мой вопрос, чем этот лагерь отличается от пионерских лагерей, какими они были в советскую пору, Шамиль ответил очень подробно.

«Ущелье Сайрамсу сейчас стало очень популярным, там теперь множество различных зон отдыха, к которым я не имею никакого отношения. Но чуть выше по ущелью расположен наш палаточный детский лагерь, существующий уже 11-й сезон. Сюда приезжают дети от восьми до 16 лет. Здесь они обучаются первоначальным альпинистским навыкам, работе с горным снаряжением, ориентированием на местности и тому подобное. А вторая половина дня у нас в целом игровая, развлекательная — дети проводят свой досуг по интересам. С самых первых дней мы начинаем ходить в походы. В первые пять дней — в небольшие с щадящей нагрузкой, а заканчиваем уже 20-километровым походом. Два дня мы проводим на скалах, конечно, со страховкой, соблюдая все меры безопасности. Один день посвящаем навыкам навесной переправы через горную реку», — рассказал Шамиль Рафиков.

В этом лагере, конечно, тоже разжигается костер, причем ежевечерне. В этом есть своеобразная романтика, способствующая сплочению и откровенному обмену мнениями. Нельзя сказать, что здесь не проводится никакая идеологическая работа. Но если раньше в советских пионерских лагерях внушали идеологию будущего строителя коммунизма, то сейчас прививается идеология любви к природе, своему краю и бережному отношению к окружающей красоте.

И, конечно же, здесь ничего не пускается на самотек. Свободное время четко организовано по психологически продуманным педагогическим программам. Этим занимаются вожатые, педагоги и методисты. Здесь детям не создают тепличных условий — не для того все это задумано. Дети живут в палатках, спят в спальных мешках, как положено в походной жизни. И жизнь эта не предполагает санаторно-курортной изнеженности, а скорее, похожа на подготовку скаутов в условиях дикой природы. Однако калорийное пятиразовое питание ребятам гарантировано. При хороших физических нагрузках у них весьма отличный аппетит.

Уникальность такого горного лагеря заключается в том, чтобы исподволь готовить пополнение в сфере горного туризма. Раньше этим занимались турстанции, у нас была такая в Бургулюке, но потом, когда система горной подготовки развалилась, появилась потребность эту нишу заполнить. При этом здесь не ставят цель насильно навязать ребенку неистовую страсть к альпинизму. Кому-то понравится, кому-то — нет. Но то, что подросток учится преодолевать неудобства и трудности, больше недели прожив без телефона, — в этом есть несомненное благо и физическая целесообразность.

Я спросила у Шамиля Рифовича, а почему у вас сезон такой короткий? Чуть больше недели. Вот раньше в пионерских лагерях он длился, если память не изменяет, где-то недели три, если не больше?

«Мы тоже хотели увеличить сезон до 12 дней, на две недели. Советовались с коллегами из Алматы, у них тоже есть что-то подобное. Но, знаете, на практике мы убедились, что детям и этого хватает: уже на восьмой день они уезжают домой предельно измотанные. Но родители довольны. Домой дети возвращаются несколько другими, приутихшими, без обычных капризов. У нас же здесь все строго, по-взрослому. Нарушил дисциплину — отжимайся столько-то раз. В нашем лагере более суровые законы, но ребята обычно с удовольствием принимают новые условия игры. И потом нередко приезжают на несколько сезонов подряд. Некоторые уже имеют разряды по альпинизму, то есть для них этот лагерь стал не разовым отдыхом на лоне природы, а местом, где любовь к горам определила их дальнейшую судьбу», — говорит Шамиль Рафиков.

Идея создания такого детского лагеря принадлежит областной федерации альпинизма Ontustik Alpinism, которая объединяет любителей и профессионалов, регулярно организует походы, сборы и экспедиции по хребтам Западного Тянь-Шаня.

Короткий период лагерного сезона определен занятостью учащихся в школе. В середине июня они только заканчивают учебный год, а в середине августа уже начинается подготовка к новому. Но это не значит, что остальное время лагерная база простаивает втуне. В городе и области есть еще немало людей, «ушибленных» беззаветной любовью к горам. Для них здесь организуются серьезные «взрослые» мероприятия с выходом на маршруты и восхождениями на вершины. Такие сборы проходят и на майские праздники, и в осенний период. На них съезжаются люди еще старой альпинистской закваски, воспитанные советской школой альпинизма и горного туризма. И эта система до сих пор осечек не дает.

Я не могла не спросить у Шамиля Рифовича:

— Нравится ли вам работать с детьми? Ведь это же другая специфика, сопряженная с повышенной ответственностью за их благополучие и безопасность. Как вообще он чувствует себя в этой детской истории в своей суровой альпинистской жизни?

— Замечательно чувствую! Это же дети! Чистые, непосредственные, своеобразные, незамаранные низменными явлениями жизни. С ними тоже чувствуешь себя и чище, и моложе, потому что работа эта точно совпадает с потребностью души.

Елена Летягина