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На главную Анонс Развязку на Байдибек би и Толеметова открыли в Шымкенте

Развязку на Байдибек би и Толеметова открыли в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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2014

В Шымкенте открыли новую транспортную развязку на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Толеметова. В церемонии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Строительство объекта началось в конце прошлого года. Сейчас на развязке запустили движение по эстакаде, где завершены основные работы и нанесена дорожная разметка.

Новая развязка должна улучшить организацию движения на одном из загруженных участков города и снизить транспортную нагрузку.

При этом работы на объекте продолжаются. На нижнем уровне обустраивают кольцевое движение и правосторонние съезды, а также строят подземные пешеходные переходы.

Полностью завершить строительство и благоустройство прилегающей территории планируют до конца текущего года.

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