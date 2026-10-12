Развязку на Байдибек би и Толеметова открыли в Шымкенте

В Шымкенте открыли новую транспортную развязку на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Толеметова. В церемонии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.
Строительство объекта началось в конце прошлого года. Сейчас на развязке запустили движение по эстакаде, где завершены основные работы и нанесена дорожная разметка.
Новая развязка должна улучшить организацию движения на одном из загруженных участков города и снизить транспортную нагрузку.
При этом работы на объекте продолжаются. На нижнем уровне обустраивают кольцевое движение и правосторонние съезды, а также строят подземные пешеходные переходы.
Полностью завершить строительство и благоустройство прилегающей территории планируют до конца текущего года.