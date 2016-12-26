Получить права и номера на авто в Шымкенте можно в течении двух часов

В Шымкенте состоялось торжественное открытие специализированного центра обслуживания населения.

В спецЦОНе жителям Шымкента стали доступны услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Автоматизация процессов сдачи теоретического и практического экзаменов в спецЦОНах позволяет полностью исключить человеческий фактор и сделать процедуру максимально прозрачной. Кроме того, специализированные ЦОНы удобны с точки зрения экономии времени граждан.

В церемонии открытия приняли участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, аким Шымкента Габидулла Абдрахимов и председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов.

Напомним, с июня текущего года зарегистрировать авто можно в течение часа с момента получения талона электронной очереди, а на получение водительских прав в среднем уходит около двух часов, включая время сдачи практического и теоретического экзаменов.