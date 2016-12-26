В Шымкенте состоялось торжественное открытие специализированного центра обслуживания населения.
В спецЦОНе жителям Шымкента стали доступны услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Автоматизация процессов сдачи теоретического и практического экзаменов в спецЦОНах позволяет полностью исключить человеческий фактор и сделать процедуру максимально прозрачной. Кроме того, специализированные ЦОНы удобны с точки зрения экономии времени граждан.
В церемонии открытия приняли участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, аким Шымкента Габидулла Абдрахимов и председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов.
Напомним, с июня текущего года зарегистрировать авто можно в течение часа с момента получения талона электронной очереди, а на получение водительских прав в среднем уходит около двух часов, включая время сдачи практического и теоретического экзаменов.
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8 Комментариев Включено "Получить права и номера на авто в Шымкенте можно в течении двух часов"
Получить права и номера на авто в Шымкенте можно в течении двух часов — Otyrar.KZ — новости для Шымкента https://t.co/el8peQPOOk
Где находится этот ЦОН?
Отдел № 8 Енбекшинского района:
г. Шымкент, мкр. Онтустык (бывш.Чапаевка), ул. Капал Батыра, 4.
Специализированный ЦОН г. Шымкент: мкр. Достык, б/н.
ЦОН Толебийского района: г. Ленгер, ул. Капал Батыра, 20.
Сектор спецЦОН Сайрамского района: с. Карасу, ул. Рахимова, 1079.
Режим работы: Пн-Сб, с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед.
С дубу рухнули?
У Акимов уже привычка, главное что то открыть торжественно..
Этот СпецЦон уже ДАВНО открыт (минимум 2-3 месяца) и уже появились посредники-мошенники.
Месяц назад получал права
Из минусов при получении прав можно отметить:
1) Большие очереди в наркологический кабинет.
2) Двусмысленные вопросы на экзамене при сдаче прав (зачем то им позволили загружать свои вопросы) специально валят и вынуждают обращаться к посредникам.
Но там такие очереди?
Враньё, я был не два часа а ждать до восьми либо база не работает. Либо что то у них. Короче утром сдал после обеда получишь!
Дорогие водители, предлагаю водителям колхозникам у которых мигают стоп сигналы так же моргать дальным светом фар или включать дальный свет ПРИ ОСТАНОВКЕ НА перекрестках.
А также включать дальный свет колхозникам у которых включены противотуманики (с ксеноном) в темное время суток, и отключены фары. (ЭТО АВТОМОБИЛИ МАРОК ТАЗЫ 2114, ПРИОРЫ). Пусть им будет уроком.
Какие 2 часа, очередь в 14 кабинет к наркологам 3 часа, 60-70 человек. Как минимум права получить день потерять!
Когда порядок у нас будет.