Банду барымтачей ликвидировали в ЮКО

В Мактааральском районе ЮКО полицейские ликвидировали преступную группу, подозреваемую в скотокрадстве. Пять человек подозреваются в более, чем двадцати фактах краж скота на территории района, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Подозреваемые — все жители этого района, 1974, 1982, 1986, 1991 и 1995 годов рождения, один из которых ранее судим.

Следствием установлено, что кражи подозреваемые совершали по одной и той же схеме. Пользуясь отсутствием людей на пастбищах и беспечностью самих владельцев скота, молодые люди похищали скот прямо с вольных пастбищ. К примеру, в январе текущего года в п. Атамекен Мактаральского района скотокрады похитили с вольного пастбища бычка стоимостью 180 тысяч тенге, которого погрузили в автомашину «Ваз» и скрылись с места преступления.

Украденный скот барымтачи разделывали на мясо или целиком реализовывали в различных торговых точках, а деньги тратили на свои нужды. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составляет около 5 миллионов тенге.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Изъяты вещественные доказательства. Часть краденой скотины возвращена законным владельцам. Проводится досудебное расследование.

Полицейские Южно-Казахстанской области рекомендуют жителям области внимательнее относиться к своему имуществу, не оставлять пасущеися скот без присмотра и нанять пастухов, а также необходимо ставить тавро и бирковать свой скот.

Если же Вы стали жертвой скотокрадов, то следует незамедлительно обратиться с заявлением в полицию или позвонить по телефону «102», это поможет полицейским раскрыть подобные преступления по «горячим следам» и задержать преступников.