Дрон помог поймать скотокрадов в Туркестанской области

В Байдибекском районе Туркестанской области сотрудники полиции задержали двух братьев — местных жителей, подозреваемых в краже трех коров и незаконном хранении оружия.

Событие удалось зафиксировать с помощью дрона, что позволило оперативно выйти на след преступников. Похищенный скот подозреваемые успели продать в соседнем районе. По месту жительства братьев были изъяты шесть голов скота, охотничье ружье и другие вещественные доказательства. Также установлен скупщик краденого скота — житель Ордабасинского района.

В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства, проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.