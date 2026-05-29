В Мактааральском районе продолжается капитальный ремонт моста

В Мактааральском районе Туркестанской области продолжается капитальный ремонт моста на 2-м километре автодороги республиканского значения А-15. Объект имеет стратегическое значение для жителей района и транспортного сообщения региона.

Стоимость проекта составляет 358 миллионов тенге. На сегодняшний день завершен демонтаж старого моста, построена временная объездная дорога, установлены дорожные знаки и перенесены инженерные сети.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству свайного фундамента, бурению скважин и заливке бетона. Ход строительства проинспектировал директор Туркестанского областного филиала «КазАвтоЖол» Ербол Примбетов, который поручил обеспечить строгий контроль качества и соблюдение сроков.

Завершить капитальный ремонт и ввести мост в эксплуатацию планируется до конца текущего года.