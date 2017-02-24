Несколько требований и условий при достижении справедливости

Справедливость – это то, с чем каждому из нас хотелось бы сталкиваться как можно чаще. Сегодня актуально более широкое понятие – «социальная справедливость». Что мы под ней подразумеваем? Наверное, прежде всего – равные возможности при получении образования, жилья, медицинского обслуживания, работы, в карьерном росте и так далее.

И чтобы это неукоснительно соблюдалось, несмотря на половую принадлежность, возраст, расовую, этническую или религиозную принадлежности, на различие культуры или наличие инвалидности.

Согласны? Уверена, что «да». Это стремление к справедливости оказалось настолько общим для всех людей планеты, что Генеральная ассамблея ООН своей специальной резолюцией от 2007 года провозгласила об установлении отдельного праздника – Всемирного дня социальной справедливости. Это вполне логично, ведь стремление к ней – одна из главных миссий ООН. Любопытный штрих, привожу его исключительно для читателей РАБАТА – инициатива об учреждении Всемирного дня социальной справедливости была дана президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым.

Отмечать этот день начали с 2009 года, и всякий раз он посвящается определенной тематике, в этом году – «Достойная работа способствует предотвращению конфликтов и поддержанию мира».

Предполагается, что мероприятия, проводимые в этот день (к примеру, ярмарки вакансий, консультации специалистов, выставки, акции и т.д.), будут способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех. Здорово то, что тема эта уже изучена-исследована со всех сторон, здесь одним из основных документов является «Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобализации». В Декларации названы условия достижения социальной справедливости – это обеспечение занятости, социальный диалог и соблюдение основополагающих принципов и прав на рабочем месте.

Понятно, что социальная справедливость не может быть достигнута там, где отсутствуют гарантии мира и безопасности, где нет гарантии уважения человеческих прав и свобод. Когда идет война, не до справедливости… Вперед выходят другие ценности – жизнь, свобода страны.

Несмотря на явную фантастичность, если не утопию темы «социальная справедливость», есть несколько требований и условий, при которых социальная справедливость все-таки может быть достигнута.

А давайте-ка, «примерим» эти условия на себя. Первое требование – недопущение чрезмерного разрыва в уровне доходов наиболее обеспеченных и наименее обеспеченных слоев населения. А что у нас с этим? Разница между богатыми и бедными с каждым годом растет, превращаясь в непреодолимую бездну. Как это минимизировать? Ответ один – отказ от уравниловки, введение прогрессивного налога, то есть налога на богатство. К примеру, купил наш богатей супер-пупер часы наручные за миллион баксов, будь мил, заплати за них налог государству, равный, скажем, стоимости ста подобных часов. Или, скажем, купил виллу на островах, внеси налог стоимостью ста таких особняков. Скажете, что жестоко? А наживаться за счет соотечественников не жестоко?! Богатеть на ровном месте за счет вовремя «прихватизированных» богатств не жестоко?!

Еще одно условие – создание равных возможностей для всех граждан для реализации ими своих способностей. Здесь популярен давний принцип: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». И еще – равная оплата за равный труд. А здесь может быть столько вариантов… Сейчас в соцсетях популярен анекдот: «Ходила в бухгалтерию разбираться, почему мне мало денег перевели… Выяснила, все в порядке. Оказывается, я просто мало зарабатываю».

Следующие требования вполне понятны нам (еще помним о них): «равенство всех перед законом и судом; введение тех или иных форм бесплатного, за счет государства, образования и бесплатной медицинской помощи; забота государства о детях и нетрудоспособных; существование достаточно сильного и активного государства, обеспечивающего соблюдение требований социальной справедливости…»

Вот честно, вы думаете это недостижимо, что это из области фантастики? Я вам отвечу так: «Ошибаетесь! Достижимо!» В подтверждение этого лишь один пример – про пенсии. Это ведь тоже своего рода форма социальной поддержки, справедливости государства по отношению к своим гражданам. Вы думаете, пенсии были всегда? А вот и нет. Когда-то и они были недостижимой мечтой людей. Впрочем, это уже отдельная тема. О ней РАБАТ напишет как-нибудь позднее.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА