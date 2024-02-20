Доживем ли до мечты?

Уверена, самая давняя и общая мечта миллионов наших соотечественников – жить в стране социальной справедливости. Достижима ли она? Давайте разбираться. Тем более что есть повод: 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости. Он отмечается с 2009 года.

Что является составляющими этого понятия? Не будем изобретать велосипеда. Согласно документам ряда международных организаций, к примеру, ООН, МОТ и других, социальная справедливость подразумевает честность, равенство, право голоса и возможность быть хозяином своей судьбы. Она означает доступность работы и адекватного уровня жизни, чтобы каждый мог продуктивно и достойно жить. Она подразумевает общее процветание и определенную степень стабильности, если доход прерывается, становится недостаточным или временным. Разумеется, социальная справедливость означает также и верховенство закона, и доступ к правосудию в обществе.

А теперь, «примерьте» все это вышеперечисленное на себя. И как? Многое совпадает? Чувствуете себя «хозяевами своей судьбы»?

8 февраля появилась информация, что по итогам четвертого квартала 2023 года средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла почти 400 тыс. тенге… В Алматы она составила 474 550 тенге, а в Шымкенте – всего 290 658 тенге. Самый маленький показатель был зафиксирован в Туркестанской области – лишь 278 894 тенге.

Самые высокие размеры зарплат у нас традиционно в сфере финансовых услуг и страхования – 1 417 728 тенге; в деятельности воздушного транспорта – 1 025 892 тенге. Меньше всего в конце прошлого года платили работникам, занятым в сфере рыболовства и рыбоводства, – у них она составила лишь 129 501 тенге, то есть в три раза меньше общего показателя по стране.

Получается, что разница между размером самой большой и самой маленькой официальной зарплаты у нас в стране как минимум десятикратная. А если попытаться подсчитать неофициальные доходы? Само собой, возникают риторические вопросы: почему у нас растет закредитованность населения, а в семье экс-президента страны сразу несколько миллиардеров? Это же несправедливо!

…Однажды философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо заметил: «Видеть несправедливость и молчать – это значит самому участвовать в ней».

Интересно, что термин «социальная справедливость» не такой уж и современный. Он стал применяться в начале XX века, и два десятилетия спустя его включили в международное право и институты. Одно из первых авторитетных его применений было в преамбуле о создании Международной организации труда (МОТ). В ней указано, что «всеобщий и прочный мир может быть установлен только в том случае, если он основан на социальной справедливости».

А теперь предлагаю мысленно перенестись в 1995 год. Это первая пятилетка после распада СССР. В тот год в столице Дании Копенгагене состоялась встреча на высшем уровне, на которой главы 117 государств и правительств приняли Копенгагенскую декларацию о социальном развитии и программу действий, где закрепили конкретные обязательства по улучшению условий жизни человека.

Спустя пять лет государства-члены ООН на 24-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи в интересах социального развития проанализировали результаты осуществления копенгагенских решений, определили основные препятствия и пути их ликвидации. Главный вывод этой встречи: задачи экономического роста государств должны быть подчинены обеспечению человеческого достоинства и повышению качества жизни людей.

10 июня 2008 года Международная организация труда – «дочка ООН» – приняла Декларацию о социальной справедливости в целях справедливой глобализации.

В этом документе упор сделан на гарантии достижения справедливых результатов для всех посредством обеспечения занятости, соцзащиты и социального диалога. Тогда же было принято решение о ежегодном проведении 20 февраля Дня социальной справедливости.

Прошло 15 лет. И что, каковы результаты? Увы, они со знаком минус. Мир скатился назад, причем по многим направлениям.

Первое из них – в нескольких точках мира по-прежнему идут локальные военные конфликты. Это крайне прискорбно. Когда уже люди поймут, что социальное развитие и социальная справедливость не могут быть достигнуты при отсутствии мира и безопасности? Государствам не обойтись без уважения всех прав человека и основных свобод.

Второе: из-за пандемии COVID-19 рынок труда понес тяжелые потери. Растут масштабы бедности и неравенства. И наша страна не исключение. По данным Комитета статистики Министерства национальной экономики РК, количество безработных граждан в январе 2024 года достигло 1,9 млн. человек, что на 270 тыс. человек больше, чем в декабре 2023-го и на 720 тыс. человек больше, чем в январе 2023-го.

Среди причин роста безработицы в нашей стране эксперты называют экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, санкции со стороны России и Китая, а также низкие цены на нефть и металлы.

Согласитесь, это точно не повод для праздника. А не надо праздновать, надо просто по возможности почаще обращать внимание властей на необходимость продвижения социальной справедливости. Подталкивать ее к совместным усилиям по решению проблем бедности, изоляции, гендерного неравенства, безработицы, несоблюдения прав человека и социальной незащищенности.

Что мешает решению этих проблем сейчас? Правильно – коррупция. Искоренять ее будем вместе: мы и государство. Мы – через развитие сетей гражданского общества, умноженного на доверие граждан к государству. А государство – своими методами, включая карательные. Вот это будет справедливо!

Фарида Шарафутдинова