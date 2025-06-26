Культура лечит то, что не могут вылечить законы

Культура может стать мощным инструментом в борьбе с коррупцией. Об этом говорили участники республиканского форума.

По их мнению, одна из ключевых задач сегодня — пробуждение общественного сознания и продвижение принципов справедливости через культурные образы и тексты. Используя богатое литературное наследие, можно формировать у граждан неприятие взяточничества и несправедливости.

Анар Жаппаркулова, руководитель проекта «Справедливое общество», г. Шымкент:

«Главная цель проекта — воспитать честное и справедливое поколение, используя произведения из казахских сказаний, эпохи ханов, труды Бухар-жырау, Абая и современных авторов. В этой работе участвуют деятели культуры, представители НПО, интеллигенция. Через слово, через образы мы хотим формировать антикоррупционное мышление и здоровые ценности».



Академик, доктор юридических наук Бекет Тургараев убеждён, борьба с коррупцией начинается не с законодательных актов, а с самого человека. В обществе с высоким уровнем культурного сознания для взяточничества нет почвы. Честность, ответственность и справедливость, по его словам, должны воспитываться с детства — в семье, в школе, в культурной среде.



Бекет Тургараев, заслуженный деятель Казахстана, доктор юридических наук:

«Казахстан стал первой страной в мире, принявшей антикоррупционный закон. С тех пор прошло более 30 лет. Были встречи, кампании, агитации — мы не бездействовали. Но коррупция не побеждена. Почему? Я считаю, проблема кроется в наследии советской эпохи. Многие установки тех лет до сих пор мешают развитию дисциплины, честности, настоящей гражданской ответственности. Это и есть главный барьер».



Участники форума убеждены: проект «Справедливое общество» — это не просто инициатива, а возвращение к ценностям, заложенным предками. Там, где воспитывают личность на духовных и нравственных основах, нет места несправедливости и коррупции.