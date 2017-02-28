Пенсионеры начнут получать надбавку за стаж

Государство будет доплачивать казахстанцам за каждый год работы сверх трудового стажа в 10 лет. Перерасчет планируют провести с 1 июля 2018 года.
В Астане прошли общественные слушания по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения», в ходе которых вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, как в Казахстане изменится пенсионная система.
Если у гражданина стаж составляет менее 10 лет, он будет иметь право на 54% от прожиточного минимума. Сегодня прожиточный минимум равен 24 459 тенге. По действующему законодательству это было бы 50%, то есть 12 802 тенге. А за каждый год выше 10 лет требуемого стажа от 50% мы предоставляем еще дополнительно 2%.
Если стаж казахстанцев будет составлять 35 и более лет, то у них будет право на получение 100% суммы прожиточного минимума.
В рамках законопроекта также предусматривается изменение максимального дохода для исчисления размеров пенсии. Если до поправок он составлял 93 029 тенге, то после вступления в силу проекта его увеличат до 104 000 тенге.
«Если сегодня пенсия назначается всем без установления определенных критериев, то есть требований к доходу, трудовому стажу, то теперь будут уже выставлены требования по исчислению стажа. Он будет исчисляться как до 1 января 1998 года, так и после 1 января 1998 года с учётом участия в накопительной пенсионной системе. Стаж до 1 января 1998 года будет исчисляться из трудовых книжек, архивных справок, а после 1 января 1998 года – по имеющимся сведениям в государственной базе данных по 10 % взносам, то есть по факту перечисления пенсионных взносов», – пояснила Жакупова.
Ранее сообщалось, что третий этап повышения коснется только базовой пенсии и будет осуществлен с 1 июля 2018 года. Это связано с изменением методики назначения базовой пенсии.
В соответствии с новыми подходами она будет определяться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года. На эти цели из республиканского бюджета на второе полугодие следующего года выделено 147 млрд тенге.
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4 Комментариев Включено "Пенсионеры начнут получать надбавку за стаж"
Ну это конечно полный дебилизм
Может быть хоть так проявится справедливость к тем, кто работал больше чем остальные. Сейчас многим обидно из за уравниловки между всеми пенсионерами.
Если стаж казахстанцев будет составлять 35 и более лет, то у них будет право на получение 100% суммы прожиточного минимума.
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Ну и где тут повышение? кто докажет 35 стажа, получит 24400. Кто не докажет -12800, вот и вся математика. А все эти 2% от 12800 за год то работы), копейки
сейчас получаю 52 тт. В документах у начислителей написано — стаж 0. Стала разбираться. т.к имею стаж на 1.01.1998 — 24 года, а далее на пенсии по инв. А мне говорят, а где пенсионные накопления? Какие? Когда я на пенсии по инв? И почему не учли мой стаж, на что получила ответ — а все равно же мин. так что стаж не обязательно. вот так. И пересчитали, что с июля 2018 буду получать 57 тт. т.е с учетом стажа в 24 года получу 57 тт.. за 24 года — 5 т т. Было бы смешно… если не было так обидно….