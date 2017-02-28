Пенсионеры начнут получать надбавку за стаж

Государство будет доплачивать казахстанцам за каждый год работы сверх трудового стажа в 10 лет. Перерасчет планируют провести с 1 июля 2018 года.

В Астане прошли общественные слушания по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения», в ходе которых вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, как в Казахстане изменится пенсионная система.

Если у гражданина стаж составляет менее 10 лет, он будет иметь право на 54% от прожиточного минимума. Сегодня прожиточный минимум равен 24 459 тенге. По действующему законодательству это было бы 50%, то есть 12 802 тенге. А за каждый год выше 10 лет требуемого стажа от 50% мы предоставляем еще дополнительно 2%.

Если стаж казахстанцев будет составлять 35 и более лет, то у них будет право на получение 100% суммы прожиточного минимума.

В рамках законопроекта также предусматривается изменение максимального дохода для исчисления размеров пенсии. Если до поправок он составлял 93 029 тенге, то после вступления в силу проекта его увеличат до 104 000 тенге.

«Если сегодня пенсия назначается всем без установления определенных критериев, то есть требований к доходу, трудовому стажу, то теперь будут уже выставлены требования по исчислению стажа. Он будет исчисляться как до 1 января 1998 года, так и после 1 января 1998 года с учётом участия в накопительной пенсионной системе. Стаж до 1 января 1998 года будет исчисляться из трудовых книжек, архивных справок, а после 1 января 1998 года – по имеющимся сведениям в государственной базе данных по 10 % взносам, то есть по факту перечисления пенсионных взносов», – пояснила Жакупова.

Ранее сообщалось, что третий этап повышения коснется только базовой пенсии и будет осуществлен с 1 июля 2018 года. Это связано с изменением методики назначения базовой пенсии.

В соответствии с новыми подходами она будет определяться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года. На эти цели из республиканского бюджета на второе полугодие следующего года выделено 147 млрд тенге.