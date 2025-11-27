Минимальная пенсия вырастет, но не намного

Мажилис утвердил поправки в республиканский бюджет на ближайшие годы, учитывая и индексацию пенсий.

Минимальная базовая пенсионная выплата, которую гарантирует государство в зависимости от стажа, составит около 35 тысяч тенге, а минимальный размер пенсии около 69 тысяч. Но эксперты говорят, индексация недостаточная, учитывая растущий размер инфляции.

По данным минтруда, после индексации в следующем году минимальная пенсия составит чуть более 104 тысяч тенге, а максимальная около 238 тысяч. Средний размер пенсии прогнозируют на уровне 103 тысяч тенге, в 2027 году — 108 тысяч, а к 2028-му — около 113 тысяч. Эксперты говорят: в идеале государство должно индексировать пенсии и социальные выплаты в полном соответствии с инфляцией, но уже несколько лет уровень индексации остаётся ниже реального роста цен.

«Это будет где-то в размере 9-10% от размера к размеру сегодня существующих пенсий 01,10 Инфляция официальная была в районе 13%. Это при том, что, как вы понимаете, официальный уровень инфляции в нашей стране очень сильно занижен по сравнению с реальным, который граждане испытывают на своих кошельках. Эта индексация никак не повлияет на улучшение уровня или качества жизни пенсионеров и других получателей социальных пособий. Потому что сама база, существующая низкая, индексация невысокая», — говорит Айдар Алибаев, экономист.

По словам экономиста Армана Байганова, ситуацию могут изменить грядущие налоговые реформы. Ужесточение налоговой политики и обновление налогового кодекса, по его прогнозам, увеличат доходы бюджета, а вместе с тем приведут к постепенному снижению инфляции в ближайшие годы, уверен специалист.

«В прогнозах Национального банка там также указывают, что ниже 10% как максимум будет инфляция. Соответственно, та индексация, которая в планах заложена, 10%, 8% вполне будет оправдать. Пока в этом году, учитывая инфляцию выше 12%, а то, что планируется где-то 7, это недостаточно«, — говорит Арман Байганов, экономист.

Эксперты говорят, необходимо не только индексировать пенсии, но и повышать их базовый размер. Увеличение самих выплат, социальных пособий и пересмотр потребительской корзины ключевые условия для реального улучшения качества жизни пенсионеров.