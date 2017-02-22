«Реабилитированные лица» в Шымкенте ничего не знают о своих льготах. Несмотря на то, что с начала 2017 года горожане стали массово получать удостоверения «Реабилитированного лица», официальный перечень льгот им недоступен.

Найти такой документ не представляется возможным и у этой категории граждан возник резонный вопрос: «А что удостоверяет наше удостоверение?»

Удостоверение «Реабилитированного лица» Ли Ман-Бок получил в центре занятости и социальных программ Шымкента 11 февраля. В документе написано, что он имеет право на льготы. Правда, на какие именно льготы можно рассчитывать, мужчине объяснить никто не удосужился. Пока Ли Ман-Бок пользуется лишь льготами на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Пенсионер неоднократно обращался в собес, перевернул интернет в поисках закона о льготах, но ответа так и не нашел. Правда, в общественном транспорте Ли возят бесплатно.

Ли Ман Бок, пенсионер: «Я попробовал, хотя, предпочитаю ходить пешком, для здоровья полезно. Так вот, кондукторы внимательно изучают удостоверение, меня внимательно рассматривают и не берут денег за проезд…»

Льготы на проезд в общественном транспорте подтвердила и Улдана Бекбау, завсектором отдела координации занятости и соцпрограмм Шымкента: «Это документ дает право на льготы. В честности, на поездки в общественном транспорте. Также раз в год можно бесплатно воспользоваться услугами железнодорожного или воздушного транспорта…»

Правда, вопреки заверениям представителя центра занятости и социальных программ, в перечне категорий лиц, которым транспортники предоставляют бесплатный проезд, категории «реабилитированное лицо» нет. Уже несколько лет Ассоциация «Южавтотранс» подписываем меморандум с городским акиматом о бесплатном провозе ветеранов ВОВ, тружеников тыла, награжденных сталинской медалью за доблестный труд, инвалидов по зрению с одним сопровождающим лицом и многодетных матерей, награжденных медалями «Алтын алка» и «Кумис алка». К этим категориям добавлены дети до семи лет, а ребятня от семи до 15 и студенты с соответствующим документом пользуются скидкой на билет.

Похоже, что Ли Ман Боку просто повезло с кондукторами. А льготы на жд-транспорт и авиаперелет пенсионер использовать еще не пробовал.

Ли Ман Бок живет в Шымкенте более 20 лет. Часто вспоминает своих родителей и те мытарства, которые выпали их семье. Рассказывает, когда поселили в одном из поселков, условия были такие, что нельзя было общаться даже родственникам. Позже семья Ли перебралась под Ташкент, потом переехали в Кызылорду.

По информации городского отдела занятости и социальных программ, в Шымкенте проживают свыше 1400 жертв массовых политрепрессий. Удостоверение этой категории граждан обязательно понадобится. Прошедшие 20-50-е годы прошлого столетия вошли в историю как годы массовых репрессий. Выполнение намеченных программ в годы репрессий нередко достигалось путем попрания элементарных человеческих прав целых слоев населения и даже народов. Репрессиям подвергались и по национальному признаку, за религиозные убеждения, за социальное происхождение и родственные связи с оппозицией и партийными группировками. Согласно Закону, реабилитации подлежат все без исключения лица, непосредственно подвергшиеся политическим репрессиям на территории бывшего Союза и в настоящее время являющихся гражданами Республики Казахстан. Им и выдается удостоверение реабилитированного лица.

Улдана Бекбау: «Мы вышли с предложением к городскому маслихату выделить жертвам политрепрессий разовую социальную помощь. Если депутаты одобрят, то мы сможем выделить эту помощь…»

Чтобы получить это удостоверение необходимо предоставить адресную справку, удостоверение личности, справку с прокуратуры о реабилитации на основании архивных справок или судебное решение и фотографию 3х4. Все документы необходимо принести в городской отдел координации занятости и соцпрограмм, который находится по адресу: ул. Джангельдина, 13.

Всю информацию о помощи, оказываемой государством жертвам политических репрессий можно узнать по телефону: 56-25-39.

Саида Турсуметова