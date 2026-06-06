Тернистый путь

Трагическая история уроженца Южно-Казахстанской области Икрама Палманова

Конец 1920-х-начало 1930-х годов ХХ столетия являются самыми сложными и противоречивыми периодами в советской истории, в том числе казахского народа.

Господствовавшая на протяжении 70 лет жесткая командно-административная бюрократическая система всячески по политико-идеологическим соображениям препятствовала возрождению и увековечению памяти жертв массовых политических репрессий, искусственно создавала препятствия и преграды для восстановления реальной исторической панорамы того периода.

Созданная по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий 1920-1950-х годов ХХ века проделала огромную и трудоемкую работу по возрождению преданных забвению имен многих ярких представителей казахской национальной интеллигенции, внесших весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие советского Казахстана.

Функционировавшие в различных регионах республики члены региональной комиссии выявили в архивохранилищах немало интересных и содержательных документов и материалов, касающихся трагических судеб ярких и видных деятелей Южного Казахстана.

На нынешнем этапе времени с восстановлением исторической справедливости и памяти народа история казахского народа обрела совершенно новое очертание, окраску и оценку. За годы государственной независимости благодаря кропотливому труду ряда известных казахстанских исследователей восстановлены ранее не изученные страницы национальной истории, вскрыты находившиеся под запретом целые пласты прошлого.

Вместе с тем на пути восстановления правдивой истории сделаны лишь начальные шаги. Сохранилось немало сложных и неисследованных вопросов и проблем, требующих научного переосмысления. Среди них особую актуальность имеет изучение многогранных путей, жизни и деятельности ряда видных представителей казахской национальной интеллигенции конца 1930-1940-х годов XX века, оказавшихся жертвами тоталитарного режима.

Академик НАН РК М.Х. Асылбеков отмечал: «Нынешний сложный и во многом противоречивый этап развития Казахстана как суверенного и независимого государства остро ставит вопрос объективного исследования исторического прошлого, предстающего перед нами во многих случаях в недостаточно полном, порой весьма искаженном виде. В настоящее время особый интерес с общественно-политической, так и с научной точки зрения представляет оценка личности в истории, в том числе истории Казахстана» (М.Х. Асылбеков, Э.Т. Сеитов. «Алихан Букейхан — общественно-политический деятель и ученый», Алматы, 2003 г.).

На наш взгляд, оценка М.Х. Асылбекова и Э.Т. Сеитова вполне правдива, объективна и обоснована с научной точки зрения.

В числе жертв массовых политических репрессий конца 1930-х годов ХХ столетия оказался видный общественный деятель Южного Казахстана Палман Икрамов.

Касательно его творческой биографии известный казахстанский исследователь Сәулембай Әбсадықұлы пишет: «Икрам Палманов родился в 1900 году в селе Жанакорган, относившемся к Южно-Казахстанской области. До установления советской власти занимался сельским хозяйством. С 1924-го по 1927 год обучался в Москве в Институте красной профессуры на рабочем факультете имени Артема. После его окончания прошел практику в краевом управлении просвещения при Народном комиссариате просвещения в Ташкенте. С 1927-го по 1928 год — заведующий отделом образования г. Туркестана.

Когда в 1928 году был организован Таласский район, он стал председателем районного исполнительного комитета. Затем около года работал ответственным секретарем районного партийного комитета. 14 января 1930 года его перевели в Чимкент в окружной исполнительный комитет в качестве инструктора. Затем некоторое время он проработал в Каратауском районном исполнительном комитете начальником планового отдела. А позже стал начальником Ошактинской машинно-тракторной станции Келесского района.

10 сентября 1937 года был арестован и приговорен выездной комиссией коллегии Верховного суда СССР 20 февраля 1938 года к высшей мере наказания — расстрелу» (Сәулембай Әбсадықұлы, «Кем был Палман Икрамов», «Казахстанская правда», 2021 г.).

В сложный период, когда в начале 1930-х годов начался голод, Палман Икрамов отправил письмо в Казахский областной партийный комитет председателю районной конфискационной комиссии М. Петрякову и районному прокурору И. Хофтину, где утверждал, что коллективизация, являясь верной политикой, проводится с большими перегибами.

И. Палманов предлагал не делить сельчан на богатых и бедных, а сделать их скот общей собственностью и оставить в покое. В противном случае, утверждал он, люди, не имеющие других средств к существованию, кроме скота, могут умереть от голода. В письме он привел пример: «В пятом селе района мы конфисковали имущество Жараса Отеулиулы и его трех сыновей, назвав их баями. Но, учитывая, что по казахской традиции каждый член семьи имеет свою часть наследства, Отеулиулы не относятся к баям. В целом, в 29 селах Таласского района нет крупных феодальных или полуфеодальных помещиков. Поэтому, не беспокоя людей, прежде всего необходимо объединиться и организовать колхоз», — открыто выразил он в письме свое мнение. Таким образом, своим письмом И. Палманов обнажает истину, обращаясь к представителям власти, чтобы спасти народ от тирании, но навлекает на себя карательные меры.

В архиве департамента полиции Туркестанской области хранятся ценные и интересные сведения, касающиеся жизни и деятельности известного общественного деятеля Южного Казахстана И. Палманова. В вышеуказанном архиве содержится обвинительное заключение по делу №713 Икрама Палманова от 21 ноября 1937 года. В нем указано, что он «являлся активным членом антисоветской националистической, диверсионной организации Южно-Казахстанской области. Проводил вредительскую работу в системе сельского хозяйства, срывал посевы хлопка и строительства хлопкосушилок. Подрывал экономическую мощь и потенциал СССР. Незаконно изымал из колхозов скот для личного пользования, участвовал в повстанческих отрядах с целью свержения Советской власти».

Историческая справедливость восторжествовала в 1960 году, когда решением выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР он был полностью реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления.

Несмотря на трагическую гибель и потерю этого истинного патриота своей Родины, имя легендарного общественного деятеля Южного Казахстана Икрама Палманова достойно вписано в историческую летопись независимого Казахстана золотыми буквами. Его деяния, совершенные во благо своего народа и Отчизны, надолго останутся в памяти народа и послужат неподражаемым и ярким примером для подрастающего казахстанского поколения.

Ардак Мукашева,

старший преподаватель ЮКУ им. М. Ауэзова

Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода:

«Уважаемые соотечественники, каждый год 31 мая мы отдаем дань памяти всем людям, которые стали жертвами политических репрессий в первой половине прошлого столетия. Наш моральный долг — помнить о них, быть верными принципам законности и ценностям справедливости.

В Казахстане последовательно создаются условия для всесторонней защиты прав и свобод всех граждан. Эта обязанность государства получила законодательное оформление в Конституции РК, принятой в ходе общенационального референдума 15 марта 2026 года. Наше общество встало на путь строительства прогрессивного государства. Это значит, что мы будем руководствоваться принципами справедливости, законности, патриотизма, трудолюбия, природолюбия, а также уделим приоритетное внимание развитию науки, высоких технологий, культуры и волонтерства.

Казахстан стал известен всему миру как государство, устремленное к прогрессу во всех сферах общественной жизни. Для достижения более впечатляющих результатов мы все должны укреплять единство и стабильность в нашей стране.

Уверен, нашу страну ждет светлое будущее!»

Память. Факты

* С 1921-го по 1954 год по политическим статьям в Казахстане осудили почти 100 тыс. человек, 25 тыс. из них расстреляли. Основной удар пришелся по интеллектуальной элите страны.

* Политические преследования совпали с голодомором, обусловленным жесткой коллективизацией. Голод унес жизни миллионов людей. Многие тогда спасались от угрозы быть истребленными бегством из страны, что сказалось на численности местного населения.

* Дела ложно обвиненных начали пересматривать только после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.

* В 1993 году в Казахстане принят Закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Еще через несколько лет, в 1997-м, 31 мая объявлен Днем памяти жертв политических репрессий. В 2011 году к названию даты официально добавили слово «голод», таким образом увековечив память пострадавших от него и джута предков.

* С 2020 года работала Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политрепрессий. Она исследовала казахстанскую историю 20-50-х годов, изучала архивы и восстанавливала хронику. Ознакомиться с единой базой соответствующих данных, на текущий момент хранящей информацию о 137 390 людях, можно на сайте e-memory.kz. Это единая база данных казахстанцев — жертв политических репрессий в СССР.

* В годы перестройки в Чимкенте в овраге Лисья балка начались раскопки. Найдены останки сотен расстрелянных органами НКВД людей. Вскоре их перезахоронили. На этом месте устроен мемориальный комплекс «Қасірет» («Скорбь»). Сегодня здесь стоит скульптура скорбящей женщины с ребенком на руках, а вокруг разбит парк.

* В 2021 году в комплексе освящен мемориал новомученикам Церкви Русской. Некоторые из убитых в Лисьей балке священнослужителей канонизированы и сейчас почитаются как святые.

* Лисья балка — это священное место не только для православных, ведь здесь были убиты также последователи ислама, католицизма, иудаизма, буддизма и других религий.

* Каждый год 31 мая — в День памяти жертв политических репрессий — в мемориальном комплексе проводят памятные мероприятия.

* Узнать больше о страшных страницах нашей истории можно в Музее жертв политических репрессий, который расположен в Шымкенте в начале улицы Н. Торекулова.