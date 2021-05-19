В рамках реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» в Туркестанской области планируется запуск 3 платных участков автодорог общей протяженностью 359 км. Есть ли льготы для населения районов, прилегающих к платным дорогам?



359 километров дорог из 732 автомобильных дорог республиканского значения в Туркестанской области будут платными. 84 километра между Шымкентом и Ташкентом. 195 киломЕтров — до КызылОрды и 80 — из Шымкента до Тараза. Проект планируется запустить в июне .

Жамбыл Бактиярулы, директор Туркестанского областного филиала АО «КазАвтожол»: «Плата наверное будет такой, как на действующих платных дорогах Нурсултан-Щучинск, Алматы-Капшагай, Нур-Султан-Темиртау проезд за 1 км-1 тенге для легковых машин, для грузовых до 25 тенге».

Деньги, поступившие с каждого автомобиля, пойдут на содержание дорог. Для населения районов, прилегающих к платным дорогам, предусмотрены скидки.

Жамбыл БАКТИЯРУЛЫ, директор Туркестанского областного филиала АО «КазАвтожол»: «Для населения, прилегающих к платным дорогам, установлена абонентская плата в размере 1000 тенге для легковых транспортных средств со сроком 1 год. Но для получения льготы транспортное средство должно в обязательном порядке зарегистрировано в данных районах. Для получения льготы необходимо обратиться в контакт центр по номеру 1403.Пополнить лицевой счет на сумму 1000 тенге».

Оплатить проезд можно через банки второго уровня, платёжные терминалы, оператора мобильной связи, посредством отправки СМС. Водители могут получить информацию о тарифах и задолжностях, с официальным подтверждением в центрах по работе с клиентами. такие центры расположены в направлении Туркестана — п. Икан, в Алматинском направлении — п. Машат, а в Ташкентском направлении — п. Атамекен. Еще один центр находится в Шымкенте по проспекту Кунаева.