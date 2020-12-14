В Казахстане один из родителей особенных детей могут регистрировать свою интеллектуальной собственности со льготой.

К примеру, изобретения, полезные модели, авторские права и т.д. Эта норма прописана в Налоговом кодексе РК.

«Освобождаются от уплаты государственной пошлины при совершении юридически значимых действий уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности:

… 5) (…) инвалиды, один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида…»

(Статья 620, 5) подпункт Налогового кодекса РК)

«Интеллектуальная собственность – это результаты интеллектуальной творческой деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг. Интеллектуальная собственность делится на два типа. Первый – произведения искусства, творческие и научные разработки, ноу-хау. Второй – включает в себя то, чем компания или лицо может отличаться от остальных, товарные знаки, логотип, слоган и прочие».

(Статья 961 Гражданского кодекса РК)

В Казахстане услугу по внесении сведений и их изменений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом оказывает РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», подведомственная Министерству юстиции.

Сайт института – kazpatent.kz

По словам специалистов Института интеллектуальной собственности, один из родителей особенных детей при регистрации интеллектуальной собственности могут заплатит 15% от суммы государственной пошлины.

Филиалы института есть в городах Нур-Султана и Алматы, а жители других регионов могут позвонить в call-центр по номерам +7 777 983 8583, +7 775 708 5328.

На сайте kazpatent.kz есть несколько разделов, посвященных изобретениям, полезным модулям, селекционным достижениям, авторским правам и т.д. Можно зайти на каждую из них отдельно и по спискам загружать требуемые документы.

Нурлан Бектаев, автор проекта «Тұлға.kz»