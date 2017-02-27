В Шымкенте поднялась цена билета в зоопарк. Вместо смешной стоимости билета в 21 тенге 21 тиын, на входе в зоопарк указана новая цена 22 тенге 69 тиын.

Напомним, билеты в зоопарк неожиданно упали в цене в самый разгар сезона прошлого года. И к концу мая 2016 наплыв желающих увидеть медведей, волков и жирафов увеличился. В основном это школьники, для которых вчера прозвенел последний звонок и у которых теперь есть несколько свободных дней до экзаменов.

Главный бухгалтер зоопарка говорит, что новая цена — в рамках закона.

«Эта стоимость установлена налоговым законодательством. Раньше билет для взрослых стоил порядка 500 тенге, для детей — 200-300. Изменения произошли примерное месяц назад. Теперь стоимость входа 21 тенге 21 тиын. Надо признать, что есть некоторые проблемы с установленной суммой. У посетителей нет суммы ровно в 21 тенге 21 тиын. Да и у кассира нет сдачи», — говорит главный бухгалтер зоопарка Замазагуль Орманова.

Судя по цифрам, стоимость билета выросла вместе с увеличением минимального расчетного показателя. В 2016 году его размер составлял 2121 тенге, с 2017 года 2269 тенге.