В Шымкенте коммунальный автопарк пополнился специализированной техникой для уборки городских улиц, тротуаров и парков. Новые машины-пылесосы и КамАЗы распределили между пятью районами города. Техника позволит ускорить уборку, сократить объём ручного труда и повысить эффективность работы коммунальных служб.

Ранее значительную часть работ по сбору опавшей листвы, дорожной пыли и инертных материалов, использовавшихся в зимний период, коммунальные работники выполняли вручную. Теперь для этих задач будут использовать специализированные машины.

Как сообщил руководитель отдела обеспечения техникой КГУ «Аль-Фараби» Динмухамед Шаншарханов, каждый район получил по пять крупных КамАЗов и пять малогабаритных машин-пылесосов.

«Каждому району передали по пять больших КамАЗов и пять небольших машин-пылесосов. Крупную технику будем использовать на центральных улицах, а малогабаритную — для уборки тротуаров и парков. Эти машины способны выполнять большой объём работы. Они значительно облегчают труд рабочих, помогают быстрее и эффективнее проводить уборку», — рассказал Динмухамед Шаншарханов.

По его словам, специализированные машины можно задействовать и для дополнительной очистки улиц после проведения основных уборочных работ.

Малогабаритные машины оснащены современной системой управления, которая обеспечивает манёвренность на ограниченных участках. Благодаря этому коммунальные службы смогут проводить механизированную уборку не только на широких дорогах, но и на тротуарах, в парках и других общественных пространствах.

При этом особое внимание водители уделяют безопасности пешеходов и сохранности зелёных насаждений.

«Техника очень современная. Стараюсь ездить осторожно и аккуратно, особенно в местах, где много людей. Важно не задевать газоны и не превышать скорость. Стараюсь максимально соблюдать осторожность», — рассказал водитель Бекболат Кулжан.

Использование специализированных машин позволит коммунальным службам быстрее очищать городские территории от пыли, листвы и другого мелкого мусора.

Появление новой техники заметили и горожане. По словам жителей, коммунальные службы стали активнее проводить уборку улиц, парков и общественных пространств. Житель Шымкента Аскар рассказал, что положительно оценивает обновление коммунального автопарка.

«Я шёл по городу и, увидев новую технику, очень обрадовался. Везде проводят уборку. Это же хорошо! Народ тоже должен вносить свой вклад в поддержание чистоты. Техника совсем новая. Спасибо акиму!» — поделился горожанин.

Другой житель, Шынгыс Жексенбайулы, отметил, что горожане также принимают участие в благоустройстве общественных территорий.

«Мы активно участвуем в субботниках, которые недавно проходили. Хочу поблагодарить акима города. В парках и на аллеях ведутся работы по благоустройству», — рассказал он.

Положительные изменения отметил и житель города Асатулла Садуакасов.

«Город стал чище, чем раньше. Поступает много новой техники. Рабочие с самого утра выходят на уборку. На улицах много сотрудников, которые постоянно следят за чистотой», — сказал он.

В коммунальных службах подчеркнули, что обновление автопарка не предполагает сокращения численности сотрудников. Основная задача новой техники — облегчить физический труд работников и повысить производительность уборки. При этом механизированная очистка будет применяться преимущественно на центральных улицах, тротуарах и в парках. Во дворах жилых домов и небольших кварталах, где использование крупной техники затруднено, уборку продолжат выполнять преимущественно вручную.

Обновление коммунального автопарка направлено на поддержание чистоты городских территорий и улучшение качества благоустройства Шымкента.