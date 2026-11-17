В Шымкенте в ночь с 17 на 18 ноября 2026 года на нескольких улицах временно приостановят подачу питьевой воды. Ограничения будут действовать с 00:00 до 02:00 и связаны с проведением работ по установке прибора учёта воды диаметром 100 мм на пересечении улиц Қонаев и Сапарбаев.
Водоснабжение временно отключат по следующим адресам:
улица Қонаев, № 63;
улица Мәделі Қожа, № 48, 48А, 38;
улица Әлімбетов, № 45, 45Б, 45В;
частный сектор;
теннисный корт «Сұңқар».
В Абайском районе ограничения затронут следующие улицы:
Сапарбаев;
Байтұрсынов;
Кадеев;
Әлімбетов;
Рылеев.
Жителей просят заранее подготовить необходимый запас питьевой воды на время проведения работ и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 708 110 21 21.