В Шымкенте в ночь с 17 на 18 ноября 2026 года на нескольких улицах временно приостановят подачу питьевой воды. Ограничения будут действовать с 00:00 до 02:00 и связаны с проведением работ по установке прибора учёта воды диаметром 100 мм на пересечении улиц Қонаев и Сапарбаев.

Водоснабжение временно отключат по следующим адресам:

улица Қонаев, № 63;

улица Мәделі Қожа, № 48, 48А, 38;

улица Әлімбетов, № 45, 45Б, 45В;

частный сектор;

теннисный корт «Сұңқар».

В Абайском районе ограничения затронут следующие улицы:

Сапарбаев;

Байтұрсынов;

Кадеев;

Әлімбетов;

Рылеев.

Жителей просят заранее подготовить необходимый запас питьевой воды на время проведения работ и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 708 110 21 21.