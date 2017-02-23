В ЮКО двое мужчин напали на полицейского и угнали его машину. 21 февраля 2017 года в дежурную часть Байдибекского РОВД поступило сообщение о факте оказания сопротивления и нападения на участкового инспектора полиции в поселке Туйетас, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Выехавшие на место происшествия стражи порядка установили, что около 22 часов участковый инспектор полиции заметил на дороге автомашину, водителя которого он заподозрил в неадекватном вождении.

На требования полицейского предъявить документы, нарушитель, находившийся в нетрезвом состоянии, не подчинился и оказал активное сопротивление. Вместе со своим знакомым он напал на старшего лейтенанта полиции, оскорбил и нанес ему телесные повреждения. После чего нарушители угнали автомашину марки «ВАЗ», принадлежащую полицейскому, и скрылись с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Байдибекского РОВД задержали двух подозреваемых, жителей Байдибекского района и г. Шымкент, 1972 и 1979 годов рождения.

По данному факту возбудили уголовное дело сразу по 4-м статьям УК РК: Статья 200 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», Статья 378 «Оскорбление представителя власти», Статья 379 «Неповиновение представителю власти» и Статья 380 «Применение насилия в отношении представителя власти».

Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование. Стражами порядка выясняются все обстоятельства происшествия.