О предстоящем лете рассказали синоптики

Лето этого года ожидается сухим и жарким — выше нормы на 2 градуса. Исключение составят южные и юго-восточные регионы нашей республики, где с частыми северо-западными потоками ожидаются резкие перепады температур с обильными грозовыми дождями, в отдельных регионах даже с градом, рассказала начальник управления климатических исследований РГП «Казгидромет» Светлана Долгих в интервью informburo.kz.

В июне средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы в Алматинской, Жамбылской, местами на юге Южно-Казахстанской области, выше нормы на 2 градуса — на остальной территории.

«Количество осадков предполагается больше нормы в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, меньше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской областях, около нормы — на остальной территории» — рассказала климатолог.

В июле средняя за месяц температура воздуха также ожидается около нормы в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, выше нормы 2 градуса — на остальной территории.

В августе средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, выше нормы на 2 градуса — на остальной территории.