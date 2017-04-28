В Шымкенте детская площадка рассорила взрослых жильцов двух многоэтажек

Рискуя напороться на железные прутья, дети дома «1 А» по улице Кремлевской, пробираются на детскую площадку соседнего двора дома №2. Камнем преткновения стала калитка. Раньше ребята спокойно проходили здесь, сегодня — её заварили. Но даже очутившись в доме по соседству, поиграть детям там вряд ли удастся. Ребят оттуда попросту выгоняют.
«Началось с того, что благоустроили соседние дворы, а наш оставили бесхозным. Дошло до того, что соседи загородили нам проход, чтобы дети не бегали не играли. Мотивируют тем, что площадка построена только для их детей, а нашим туда вход запрещен», — рассказывает жительница дома №1.
«Нашли дети прыгают через забор, а если кто напорется на эти железные прутья? Какое они имеют право огородить, они что, купили эту дорогу?» — говорит старожил дома №1.
Играть возле своего дома дети не могут. Здесь нет ни скамеек, ни качель, ни горок. Вот и пробираются ребята до благоустроенного двора двумя путями — через железную ограду или в обход дома. Первый вариант малышню прельщает больше всего. Так быстрее попасть к разноцветным горкам и качелям.
Жильцы, на чьей территории расположена детская площадка уверяют, что проход замуровали не от детей. Мол, рядом с домами находится «Крытый рынок». Забор и калитка — это спасение от мусора и стоянок во дворе.
«У них такое мнение, что мы отгородились от них, а мы отгородились от «Крытого рынка», потому что кого только с этого базара к нам во двор не носит!» — возмущается жительница дома №2.
Начальник отдела инфраструктуры и благоустройства Абайского района Шымкента Гульжан Алтаева не отрицает, что калитку заварили коммунальщики, по просьбе самих жителей второго дома. А то что с соседями никто не посоветовался, так это не их головная боль.
«Какой дом был: у нас есть вид до и после, было ограждение, подрядчики ограждение снимали, потом ограждение установили. Калитку за счет просьбы жильцов дома установили. Мы не имеем права этого делать, только с решением жильцов калитку мы заварили. Калитка незаконна…», — уверяет Гульжан Алтаева, начальник отдела инфраструктуры и благоустройства Абайского района.
Так законно или нет? Противоречивый ответ сотрудника акимата еще больше запутал разъяренных жильцов.
На счет раздела территории акимат не имеет права выдавать разрешение, потому что каждый дом — это объект кондоминиума. Жители дома должны зарегистрироваться как юридическое лицо.
В Абайском районе находится 258 дворов — из них благоустроены 220. Больше 30 дворов ждут выделения средств. Не исключение и двор дома №1 А. Проектно-сметная документация были готовы еще в 2013 году. Дело встало за финансированием.
«Здесь все предусмотрено — палисадник и ирригационные лотки, прокладка тротуаров, игровые элементы для детей. Заявка уже подана о выделении средств, как только выделят средства, то площадку будем делать», — утверждают в акимате.
Выгонять детей с игровой площадки, которая была построена на государственные средства права никто не имеет, уверяют в акимате. Вот только дети рассказывают обратное.
«Мы приходили на площадку с друзьями, и нас выгнали в одной, второй и третьей площадке, и нам пришлось идти домой во двор и играть самим. Одна бабушка даже сказала: вон там играйте, на гаражах. Там есть бабушка, она в нас камнями кидала и палками гоняла!» — рассказывает малышня.
Договориться полюбовно жильцы так и не смогли. Теперь враждующие стороны соберутся в горакимате.
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4 Комментариев Включено "В Шымкенте детская площадка рассорила взрослых жильцов двух многоэтажек"
Площадка конечно шикарная, нам бы такую, но мечтать не вредно. Как говорит наша домком, кому мы нужны. Легче всю площадь свободную машинами, автобусами заставить и против водителей никто не пойдёт.
Ужас, дожили!!! Как так можно, уже детскую площадку делят! Люди вы что???? Это же дети…. Понимаю когда здоровые лбы (уже подростки) лезут на детскую площадку, ну а детям то чего запрещать… Что потом вырастет из тех детей чьи родители выгоняют детей?
Во все времена, особенно в Казахстане, НИКОГДА не ущемляли детей! Позорники жители ул. 1 Мая! Даже не на свои деньги строили и то детей выгоняют! И врут то, что не от детей загородились. Смотрели, что говорили дети, даже сердце защимило… Ещё раз — ПОЗОР! Позор называться казахстанцами, которые всегда славились добротой. Акимиату ВЫГОВОР! За недоработку! Документация с 2013 года!!! Этож кто так «отлично» работает? Денег нет. С 2013 года нет??? Пятиэтажка с кучей детей. СДЫД за вас ВСЕХ!
Позорище! Это же дети, пусть играют. А загораживать проход незаконно и земля у них не в частном пользовании, а государственная. И площадка на бюджетные деньги построена! Возомнили себя местными царьками! Противно аж слушать таких людей! Что за воспитание у них и что вырастет из их детей с такими родителями?! У нас не такая шикарная площадка, но детей никто не выгоняет и даже в голову такое не приходит! Стыдно должно быть!