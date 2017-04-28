В Шымкенте детская площадка рассорила взрослых жильцов двух многоэтажек

Рискуя напороться на железные прутья, дети дома «1 А» по улице Кремлевской, пробираются на детскую площадку соседнего двора дома №2. Камнем преткновения стала калитка. Раньше ребята спокойно проходили здесь, сегодня — её заварили. Но даже очутившись в доме по соседству, поиграть детям там вряд ли удастся. Ребят оттуда попросту выгоняют.

«Началось с того, что благоустроили соседние дворы, а наш оставили бесхозным. Дошло до того, что соседи загородили нам проход, чтобы дети не бегали не играли. Мотивируют тем, что площадка построена только для их детей, а нашим туда вход запрещен», — рассказывает жительница дома №1.

«Нашли дети прыгают через забор, а если кто напорется на эти железные прутья? Какое они имеют право огородить, они что, купили эту дорогу?» — говорит старожил дома №1.

Играть возле своего дома дети не могут. Здесь нет ни скамеек, ни качель, ни горок. Вот и пробираются ребята до благоустроенного двора двумя путями — через железную ограду или в обход дома. Первый вариант малышню прельщает больше всего. Так быстрее попасть к разноцветным горкам и качелям.

Жильцы, на чьей территории расположена детская площадка уверяют, что проход замуровали не от детей. Мол, рядом с домами находится «Крытый рынок». Забор и калитка — это спасение от мусора и стоянок во дворе.

«У них такое мнение, что мы отгородились от них, а мы отгородились от «Крытого рынка», потому что кого только с этого базара к нам во двор не носит!» — возмущается жительница дома №2.

Начальник отдела инфраструктуры и благоустройства Абайского района Шымкента Гульжан Алтаева не отрицает, что калитку заварили коммунальщики, по просьбе самих жителей второго дома. А то что с соседями никто не посоветовался, так это не их головная боль.

«Какой дом был: у нас есть вид до и после, было ограждение, подрядчики ограждение снимали, потом ограждение установили. Калитку за счет просьбы жильцов дома установили. Мы не имеем права этого делать, только с решением жильцов калитку мы заварили. Калитка незаконна…», — уверяет Гульжан Алтаева, начальник отдела инфраструктуры и благоустройства Абайского района.

Так законно или нет? Противоречивый ответ сотрудника акимата еще больше запутал разъяренных жильцов.

На счет раздела территории акимат не имеет права выдавать разрешение, потому что каждый дом — это объект кондоминиума. Жители дома должны зарегистрироваться как юридическое лицо.

В Абайском районе находится 258 дворов — из них благоустроены 220. Больше 30 дворов ждут выделения средств. Не исключение и двор дома №1 А. Проектно-сметная документация были готовы еще в 2013 году. Дело встало за финансированием.

«Здесь все предусмотрено — палисадник и ирригационные лотки, прокладка тротуаров, игровые элементы для детей. Заявка уже подана о выделении средств, как только выделят средства, то площадку будем делать», — утверждают в акимате.

Выгонять детей с игровой площадки, которая была построена на государственные средства права никто не имеет, уверяют в акимате. Вот только дети рассказывают обратное.

«Мы приходили на площадку с друзьями, и нас выгнали в одной, второй и третьей площадке, и нам пришлось идти домой во двор и играть самим. Одна бабушка даже сказала: вон там играйте, на гаражах. Там есть бабушка, она в нас камнями кидала и палками гоняла!» — рассказывает малышня.

Договориться полюбовно жильцы так и не смогли. Теперь враждующие стороны соберутся в горакимате.