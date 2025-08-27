Инцидент в такси обернулся судом для учительницы из Шымкента

В городском межрайонном суде по уголовным делам рассмотрели дело 32-летней учительницы. Ей предъявили обвинение по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

По материалам дела, всё началось ранним утром 3 июня, когда женщина вызвала такси во двор многоэтажки.

«Около 05:30 подсудимая вызвала автомобиль Яндекс Go. Она села на переднее сиденье, её подруга — на заднее. Подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения, а её спутницу вырвало в салоне. С водителем договорились, что помимо оплаты поездки женщина компенсирует расходы на уборку автомобиля, — говорится в материалах дела судебного кабинета.

Но нужной суммы у пассажирки не оказалось. В залог она оставила свой телефон. Позже, вернувшись за ним, начала конфликт. Сначала ударила по панели и монитору, затем разбила стекло бутылкой пива, а вскоре подняла камень и выбила все окна машины. Ущерб оказался серьёзным.

На суде подсудимая признала вину и заявила, что раскаивается. Ущерб водителю она возместила в полном объёме. Таксист простил женщину и попросил закрыть дело.

«На основании примирения сторон и полного возмещения ущерба подсудимая освобождается от уголовной ответственности по статье 202 УК РК. Уголовное дело прекращено», — сказано в постановлении суда.

Напомним, видео с женщиной, крушившей такси «Яндекс» во дворе жилого дома, появилось в соцсетях 3 июня. Постановление суда вынесено 23 июня и уже вступило в законную силу.