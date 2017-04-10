Телеканал «Отырар TV» устраивает розыгрыш билетов на концерт популярного артиста Black Star Inc который выступит в Шымкенте 19 апреля. Для того чтобы получить 2 билета от сайта Otyrar.KZ вам нужно ответить правильно на следующие три вопроса.
Отвечать нужно в комментариях после 13.00. Билеты получит тот, кто ответит на все три вопроса правильно.
Итак, читайте вопросы внимательно и не заходите в интернет за подсказками, там их нет))).
- Вопрос: Какой рейтинг у артиста Black Star Inc Мот на чартах FM по всему миру?
- Какой сингл связан со словом ОZ, опишите подробно.
- Какой был самый первый псевдоним у Мота?
Ответы принимаются после 13.00. 10 апреля. Розыгрыш закончится 11 апреля в 13.00. Желаем удачи!
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12 Комментариев Включено "Внимание, конкурс! Розыгрыш билетов на сольный концерт артиста лейбла Black Star Inc"
1. Мот входит в десятку лучших испролнителей по всему миру.
2. Со словом Oz связан новый сингл Мота «Страна Oz»
3. Первый псевдоним Мота — «Мотя».
не верный один из ответов)
1 вопрос : 52 строчка с хитом Капкан, 134″строчка 92 дня , 76 строчка с трэком На дне
2 вопрос : страна oz это саундтрек к сериалу легко ли быть молодым. Трэк о свободных и молодых
3 вопрос: первый псевдоним : BthaMot2bdabot вскоре был сменен на Мота ,по совету участника лигалайз
Один из ответов не совсем верный именно по цифре). А так все очень жаркоо)
1) BthaMot2bdabot
2)Альбом «Azbuka Morze» песня «страна OZ»
3) Новый танцевальный альбом российского рэпера Мота под названием «92 дня» стартовал с первой строчки в чартах российского iTunes. Пластинку, посвященную лету, певец представил 1 июня.Альбом «Джига» хип-хоп исполнителя Джигана оказался на четвертой строчке чартов.
Татьяна, вы очень близки, очень очень. Но снова в цифре ошибка.
Вопрос: Какой рейтинг у артиста Black Star Inc Мот на чартах FM по всему миру?
Ответ: Мот занимает 9 место с песней Сопрано, которую он поет с Ани Лорак.
2.Какой сингл связан со словом ОZ, опишите подробно.
Ответ: Сингл Мота называется Страна OZ, из третьего студийного альбома Azbuka Morze выпущенной 25 марта 2014 года на лейбле Black Star Inc.
3.Какой был самый первый псевдоним у Мота?
Ответ: Его псевдоним был BthaMoT2bdabot
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Добрый день, хотела ответить на вопросы розыгрыша билетов на концерт МОТ. Итак ответы:
1. МОТ занимает 9-ое место на мировом чарте FM.
2. Со словом Oz связан сингл Страна Oz, который является саундтреком к российскому телесериалу «Легко ли быть молодым?» (Премьера 26.01.2015).
3. Самый первый псевдоним был BthaMoT2bdabot
Добрый день, хотела ответить на вопросы розыгрыша билетов на концерт МОТ. Итак ответы:
1. МОТ занимает 9-ое место на мировом чарте FM.
2. Слово Oz связано с синглом Страна Oz, который является саундтреком к российскому телесериалу Легко ли быть молодым? (Премьера 26.01.2015г)
3. Его первый псевдоним BthaMoT2bdabot
id262550486
Добрый день, хотела ответить на вопросы розыгрыша билетов на концерт МОТ. Итак ответы:
1. МОТ занимает 9-ое место на мировом чарте FM.
2. Слово Oz связано с синглом Страна Oz, который является саундтреком к российскому телесериалу Легко ли быть молодым? (Премьера 26.01.2015г)
3. Его первый псевдоним BthaMoT2bdabot
Ответы продолжаем принимать!