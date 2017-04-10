Внимание, конкурс! Розыгрыш билетов на сольный концерт артиста лейбла Black Star Inc

Телеканал «Отырар TV» устраивает розыгрыш билетов на концерт популярного артиста Black Star Inc который выступит в Шымкенте 19 апреля. Для того чтобы получить 2 билета от сайта Otyrar.KZ вам нужно ответить правильно на следующие три вопроса.

Отвечать нужно в комментариях после 13.00. Билеты получит тот, кто ответит на все три вопроса правильно.

Итак, читайте вопросы внимательно и не заходите в интернет за подсказками, там их нет))).

Вопрос: Какой рейтинг у артиста Black Star Inc Мот на чартах FM по всему миру? Какой сингл связан со словом ОZ, опишите подробно. Какой был самый первый псевдоним у Мота?

Ответы принимаются после 13.00. 10 апреля. Розыгрыш закончится 11 апреля в 13.00. Желаем удачи!