Жители шымкентского поселка Мартобе «отбили» школьную землю

Жители поселка в ЮКО «отбили» школьную землю. С одной стороны аксакалы и ветераны образования, с другой предприимчивые граждане. Сельчанам всё же удалось отстоять школьную территорию в поселке Мартобе.

О том, что территория школы уменьшилась сразу на 1500 квадратных метров, учителя и местные жители узнали лишь после того, как на участке появилось ограждение. Причем огорожен оказался уникальный школьный парк. Педагоги с 40-летним стажем без слез не могут говорить и вспоминают, как в 1985 году здесь возводили парк «Бейбитшилик».

Как в последствии выяснилось, аким сельского округа Карасу Турсын Абдраимов одну часть земли передал в аренду сроком на 48 лет, а вторую предоставил под строительство коммерческого объекта.

«На этом месте в 1985 году мы с ветеранами ВОВ, учениками и местными жителями возвели парк «Бейбитшилик». Я до сих пор помню радость своих воспитанников. Мы уже состарились. А они могли бы проявить уважение к всеобщему труду. Мы требуем, чтобы к ответственности привлекли тех лиц, кто дал такое распоряжение. А земли пусть вернут народу!» — возмущаются старики.

На сегодняшний день территория школы составляет два гектара и 43 сотки. К большому сожалению, руководство школы, зная о том, что ведется подготовка необходимых документов для приватизации земли, не приняло никаких мер. Лишь после громкого, в прямом смысле этого слова, вмешательства аксакалов и местных жителей — дело получило огласку.

«Мы все знаем, как вы приобретали эти земельные участки! — в глаза будущим хозяевам высказались жители поселка, собравшиеся на сходе. — Мы не дадим вам даже одного квадратного метра этих земель. Все ваши действия незаконны!»

Правда, граждане, желавшие присвоить школьные земли, и сами понимали, что их действия незаконны. Именно поэтому на протяжении долгих лет здесь не начинались строительные работы. Теперь же, после таких разбирательств, псевдособственники решили вернуть земли народу.

«Да можете забирать свои земли. Они нам и не нужны» — не скрывали своей злости собственники.

Только таким образом, встретившись и высказав все в глаза псевдовладельцам, местные жители Мартобе смогли вернуть участок земли школе. Теперь он находится на балансе Каратауского акимата.