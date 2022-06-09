Какие задачи решает геопортал Туркестанской области

Еще вчера это казалось фантастикой, сегодня — реальность.

Система дистанционного зондирования Земли и оцифровка земельных участков в Туркестанской области, позволяет оперативно определять масштабы свободных земельных участков с кадастровыми номерами и целевым назначением для населения и предпринимателей.

На геопортале автоматизированы проекты детальной планировки, «красные» линии. Вся информация «подгружена» на космические снимки высокого разрешения. Это позволяет увидеть здания, улицы, водоёмы, дороги, административные районы, зоны охвата инженерными коммуникациями, оценочные и налоговые зоны.

Елнур Утебаев, руководитель Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области:

«Есть поручение Главы государства. Единый государственный кадастр недвижимости на сегодняшний день оцифрован, все строящиеся дома и социальные объекты. Есть генеральный план и план детальной планировки, а также данные о расположении инженерных сетей, в каком месте проходит газопровод или водопровод. Таким образом, на карте можно увидеть любой объект, земельный участок в каком месте он располагается, логистика, есть ли рядом дороги».

Среди республиканских геопорталов местных исполнительных органов, Туркестанская область, по итогам 2019 года, занимала 14-е место. Сейчас — на третьем. В четырёх районах проведен космо-мониторинг. Выявлены 3 тысячи 698 неиспользуемых земельных участков, площадью более 45-ти тысяч гектаров. Из них больше половины — самовольно захваченные земли. 531 участок использовали не по назначению.

Елнур Утебаев, руководитель Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области:

«На карте можно увидеть, где располагается объект. Не стоит ли он на красной линии. Важной задачей геопортала является обеспечение цифровизации и автоматизации государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства, земельных отношений и прочих смежных сферах. Он состоит из открытой и дежурной карты портала, по предоставлению электронных услуг и сервисов. Открытая карта рассказывает о проводимых в Туркестане земельных торгах, с указанием расположения участка. Здесь можно ознакомиться с генеральным планом развития города, проектами детальных планировок. Дежурная карта предназначается для ведения служебной картографической информации, доступна сотрудникам с ограниченными правами доступа. Это интерактивный картографический ресурс, на котором отображаются результаты градостроительной и другой деятельности на территории города, ход реализации генерального плана, проектов детальной планировки, размещения и ведения учета информации об объектах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и другое».

Доступность услуг — это требование времени. Глава государства Касым Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что «цифровизация — это не следование модным тенденциям, а основной инструмент достижения национальной конкурентоспособности.

Елнур Утебаев, руководитель Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области:

«Допустим, вы хотите продавать мороженое, вам нужна торговая точка, павильон. Геосервис дает возможность получить временное разрешение на открытие торговой точки на территории Туркестанской области через подачу электронной заявки. В течение 5 лет надзора не будет, так как вы всё оформили в электронном виде в соответствии с требованиями закона».

Наука не стоит на месте, постоянно развивается: многие из этих технологий уже широко используются в нашей жизни, а некоторые находятся на стадии разработки. Туркестанское областное управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов планирует порадовать жителей и гостей региона полезными проектами.