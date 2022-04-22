О 10 сотках земли в Шымкенте

Новый этап в распределении земельных участков стартовал в Казахстане. Теперь чтобы встать в очередь на получение земли достаточно быть гражданином республики и иметь под рукой интернет.

Но так ли просто стать обладателем заветных соток? Что нужно для этого и когда есть вероятность начать строительство собственного жилища?

Новость о том, что правительство вернулось к «земельному вопросу» всколыхнуло шымкентцев. Только за месяц заявления на получение земли под индивидуальное жилищное строительство подали 80 тысяч горожан. И сегодня в очереди насчитывается более 200-от тысяч человек.

У Марияш Айтимбетовой — это уже вторая попытка. Женщина с детьми и внуками живёт в трёхкомнатной квартире, и земельный участок жизненно необходим. В 2015 году в приёме заявления власти отказали, а спустя 2 года поставили в очередь. За пять лет номер очереди менялся несколько раз, а эволюция запроса становилась удивительней с каждым разом.

«Я подошла в земельный комитет в 2017 году и через несколько дней мне сказали моя очередь 10019-й номер. В этом году я опять пошла в земком, мне сказали моя очередь 10017-я. На прошлой неделе я пошла снова в земком, мне эту очередь подтвердили. Я следом пошла в ЦОН, и мне там сказали, что я уже получила участок. А я его в глаза не видела«, — говорит Марияш Айтимбетова.

А Нурсулу Кожахметова в очереди на получение земельного участка стоит более 15 лет. И с каждым годом надежда тает. Не стали аргументами при решении жилищного вопроса ни социальный статус, ни состояние здоровья.

«Это моя вторая очередь, когда подошла первая, до меня оставалось 2-3 человека. Мне сказали, что начальство поменялось и очередь у меня стала 10 000-ая. Хотя я мать одиночка и у меня потеря кормильца, и поэтому я встала в очередь . Ссылаются на компьютерный сбой, и что то там не так пошло», — говорит Нурсулу Кожахметова.

Специалисты управления земельных отношений не отрицают существование подобных случаев и объясняют изменение статуса в очереди на ИЖС сменой формата регистрации и контроля выделения земельных участков. До 2016 года очередь фиксировалась на бумаге, и только последние годы централизованно в компьютерной базе.

Аскар Жумышиев, руководитель отдела управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента:

«В 2016 году была приобретена компьютерная программа и бумажные носители были перенесены на электронные носители. Возможно там были какие-то смещения, но незначительные и некритические, но для каждого случая надо разбираться отдельно для этого достаточно уд. личности и ИНН. Мы тогда сразу ему скажем, когда он обратился и в какой очереди стоит».

Процедура подачи заявления на земельный участок сегодня значительно облегчена. Нужно лишь войти на сайт электронного правительства и оставить заявку. Впрочем встать в очередь на земельный участок это ещё не значит его получить. Сегодня в Шымкенте, не смотря на увеличившуюся в последние годы площадь города, наблюдается острый дефицит земли под индивидуальное строительство.

Аскар Жумышиев, руководитель отдела управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента:

«Основная проблема это отсутствие свободных земельных участков. Это во-первых , во- вторых должна быть инфраструктура, это свет и вода. Прежде чем предоставить участок, государство должно предоставить необходимую инфраструктуру. Что мы собираемся делать, мы ведём разработку генерального плана. В зависимости от его концепции. Будет решаться вопрос».

Одним из выходов может стать организация городов-спутников возле Шымкента. Они будут располагаться на территории областных районов прилегающих к городу, но административно относиться к Шымкенту. Это значительно увеличит площадь под индивидуальную застройку со всей полагающейся по закону инфраструктурой.

Данияр Худайбергенов