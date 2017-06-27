Дворец спорта в Шымкенте намерены передать в частные руки. Приватизация объекта намечена на 30 июня. Стартовая цена объекта — почти миллиард тенге. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

Через сайт gosreestr.kz на торги планируется выставить 67,09% от уставного капитала ТОО «Дворец спорта города Шымкент». Торги на повышение планируется провести 30 июня 2017 года. Балансодержателем объекта является ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Шымкента», продавцом — ГУ «Отдел экономики и финансов города Шымкент».

Стартовая цена, с которой планируется начать торги, — более 996,9 миллиона тенге. Для того, чтобы принять участие в торгах, необходимо внести гарантийный взнос — свыше 68 млн. тенге.

«Объект оценки представляет собой культурно-спортивный комплекс общей площадью 6203,6 кв. метра и административно-вспомогательное здание площадью 1810,8 кв. метра, без земельного участка. На ТОО „Дворец спорта города Шымкент“ оформлено только здание, а земля, на которой оно расположено, принадлежит государству. Поэтому оценивается только здание без земельного участка, так как участок оформлен на праве временного возмездного землепользования (аренды) на срок 49 лет», — отмечается в Отчете об оценке.

Состояние объекта оценщики оценили как «хорошее». «Имеется центральное холодное водоснабжение, центральное электроснабжение и центральное отопление. Транспортную доступность оцениваем как „высокую“, экологическое состояние — „хорошее“. Месторасположение объекта оценки можно характеризовать как „хорошее“», — говорится в Отчете об оценке.

Не удивительно, что Дворец спорта в Шымкенте планируется приватизировать. Последние три года этот объект является убыточным.

В 2014 году спортивный комплекс получил убыток в сумме более 10 млн. тенге, в 2015 году — 15,2 млн. тенге, в 2016 году — 14 млн. тенге, в январе-мае 2017 года — 13 млн. тенге.

Напомним, Ледовый дворец относился к объектам долгостроя, его начали строить в начале 2000-х годов. Тогда Дворец спорта в Шымкенте проектировался преимущественно как тренировочная площадка для бокса, волейбола, гимнастики и прочих видов спорта. В 2003 году Дворец спорта сдали в эксплуатацию, но сразу же после официального открытия начались работы по реконструкции объекта.

В 2006 году было принято решение перестроить Дворец спорта в Ледовый дворец. Для такой реконструкции потребовалось сносить прежнее здание практически до основания. На строительство Дворца спорта было затрачено около 1 млрд. тенге, на реконструкцию Ледового дворца — еще 404 млн. тенге, из них 33% вложили предприниматели города в рамках социальной ответственности бизнеса, остальное — средства городского бюджета Шымкента.

Открытие Дворца спорта после реконструкции состоялось в декабре 2009 года.