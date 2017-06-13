В Шымкенте продолжаются работы по благоустройству. В частности, сейчас в городе выявляются и закрываются люки, долгое время представлявшие угрозу для автовладельцев и пешеходов.
На месте открытых люков устанавливаются железобетонные конструкции с антивандальными крышками.
Кроме того, ведутся работы по очистке ирригационных лотков от мусора.
Коммунальные службы города призывают горожан не быть равнодушными и не бросать мусор в лотки, а также в случае обнаружения открытых люков, сообщать в свой районный акимат по телефонам:
Абайский акимат: 21-41-71;
Аль-Фарабийский акимат: 54-58-46;
Енбекшинский акимат: 43-31-98, 53-27-43;
Каратауский акимат: 42-10-20, 42-20-19, 42-10-29.
Либо во фронт-офис по номеру: 545-545.
Кроме того, можете отправить сообщение на WhatsApp акимата Шымкента: +7 777 885 8513, а также в круглосуточную Диспетчерскую службу города: 530015, 539861.
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2 Комментариев Включено "Куда позвонить в Шымкенте, если вы обнаружили открытый люк"
На конец то. Есть люки, которые переварачивается
Ещё бы знать телефон куда позвонить, чтобы приехали и убрали деревья после урогана