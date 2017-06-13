Куда позвонить в Шымкенте, если вы обнаружили открытый люк

В Шымкенте продолжаются работы по благоустройству. В частности, сейчас в городе выявляются и закрываются люки, долгое время представлявшие угрозу для автовладельцев и пешеходов.

На месте открытых люков устанавливаются железобетонные конструкции с антивандальными крышками.

Кроме того, ведутся работы по очистке ирригационных лотков от мусора.

Коммунальные службы города призывают горожан не быть равнодушными и не бросать мусор в лотки, а также в случае обнаружения открытых люков, сообщать в свой районный акимат по телефонам:

Абайский акимат: 21-41-71;

Аль-Фарабийский акимат: 54-58-46;

Енбекшинский акимат: 43-31-98, 53-27-43;

Каратауский акимат: 42-10-20, 42-20-19, 42-10-29.

Либо во фронт-офис по номеру: 545-545.

Кроме того, можете отправить сообщение на WhatsApp акимата Шымкента: +7 777 885 8513, а также в круглосуточную Диспетчерскую службу города: 530015, 539861.